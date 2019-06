Horoscope 06/28/19

ARIES (March 21-April 19) – Isang tao ang magpapaikot sa iyo ngayon. Sa dami ng kanyang mga sinasabi, wala kang mararamdamang sinseridad. Kapag may pagdududang naramdaman, malamang totoo ang kutob mo. Lucky number for today: 18

TAURUS (April 20-May 20) – Kung may kailangan ka pang tapusin, katiting na lamang ang natitirang oras para magawa ito. Kailangang maisara na ang usaping ito ngayong araw na ito dahil hindi ka na mabibigyan ng ikalawang pagkakataon. Lucky number for today: 7

GEMINI (May 21-June 20) – Kalimutan na ang nangyari kahapon o noong isang linggo, ang importante ay ang hinaharap. Kailangan mo nang iwan ang nakaraan at mag-umpisang muli. Lucky number for today: 16

CANCER (June 21-July 22) – Walang dapat ipag-alala ngayon. Mabibigyan ka ng second chances. Samantalahin ito para mabigyan ng closure ang anumang usa­ping nakabinbin. Iwasan ding magpokus sa nega­tibo. Lucky number for today: 23

LEO (July 23-August 22) – Kailangan mo ngayong makipagtulu­ngan sa iyong mga kaibi­gan at katrabaho. Maa­ring magaling kang lider pero sa pagkakataong ito kailangan mong sumunod sa nakararami. Lucky number for today: 55

VIRGO (August 23- September 22) – Ang araw na ito at ang mga susunod pa ay magiging napakahalaga sa buhay mo lalo na pagdating sa aspeto ng iyong career. Taasan pa ang goals mo dahil walang imposible para sa iyo ngayon. Lucky number for today: 6

LIBRA (September 23-October 22) – Burahin na ang mga pa­ngamba. May dahilan ka para mapangiti sa araw na ito. Nasa romansa ang pokus ng maghapong ito at sa susunod na araw, wala nang makapipigil sa iyo. Lucky number for today: 48

SCORPIO (October 23-November 21) – Maaring magkalamigan pagdating sa pakikipag­relasyon. May kailangan munang linawin sa iyong partner at hindi uubra ang pakikipagmatigasan. Lucky number for today: 15

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Parating na ang mga hinihintay mong positibong pangyayari. Ang panganga­ilangan mo at panganga­ilangan din ng mga taong mahal mo ay abot-kamay na. Wala na itong atrasan. Lucky number for today: 57

CAPRICORN (December 22-January 19) – Mas seryoso ka ngayon kaysa karaniwan. Hindi rin uubra para sa iyo ang pagmamasid at pagsasawalang-kibo. Pagbigyan ang sarili at hayaan mong marinig ng lahat ang mga gusto mong sabihin. Lucky number for today: 29

AQUARIUS (Janua­ry 20-February 18) – Isang magandang araw ito para sa iyo at walang makakapigil sa mga gusto mong gawin. Iwasan lamang na magpakapagod. May oras para magrelaks. Lucky number for today: 11

PISCES (February 19-March 20) – Ilang obligasyon at responsibilidad ang magiging pokus ng araw na ito. Hindi mo na puwedeng takasan ang mga ito. Tiyaking may sistema kang sinusunod upang hindi masayang ang iyong effort. Lucky number for today: 5