Horoscope 06/25/2018

ARIES (March 21-April 19) – May mga katanungan sa buhay na matagal nang hinahanapan ng kasagutan. Isa sa mga tanong na ito ang masasagot ngayon. Sa aspeto ng relasyon, mas lalong minamahal ng iyong partner ang iyong unconventional side at makulay na imahinasyon. Lucky number for today: 11

TAURUS (April 20-May 20) – Kung may isang tao sa paligid mo ang hindi naniniwala sa ginagawa, huwag itong problemahin. Ang inaambisyon mo ay sarili mong misyon at hindi sa kanila. Lucky number for today: 42

GEMINI (May 21-June20) – Kung may commitment kang gustong ibigay sa isang tao, linawin ito at linawin kung hanggang saan ang kaya mong ibigay. Huwag hayaang mapasukan ng kalituhan ang iyong pakikipagrelasyon. Lucky number for today: 58

CANCER (June 21-July 22) – Kung hindi mo alam, makakaiwas kang masaktan pero mas gugustuhin mo bang patuloy kang nanga­ngapa at naghahanap ng katotohanan. Truth hurts pero mas makakapag-move on ka o mas makakapag-adjust kapag ganap kang naliwanagan. Lucky number for today: 56

LEO (July 23-August 22) – Dahil nakikita ng mga tao ang kumpiyansa mo, mas gusto ka nilang lapitan para hingan ng impormasyon. ‘Wag lang masyadong magpa-pressure sa problema ng iba. Lucky number for today: 29

VIRGO (August 23-September 22) – Ang salita ay masarap pakinggan ngunit kulang kung wala naman itong kaakibat na aksyon, pagdating sa relasyon ay hindi tatayo ang salita lamang. Kailangan mong patunayan sa gawa ang bawat sinasabi sa iyong partner. Lucky number for today: 54

LIBRA (September 23-October 22) – Masusubukan ngayon ang pasensya mo sa isang sensitibong sitwasyon. Kung may kinalaman ito sa isang relasyon, dagdagan pa ang pang-unawa sa iyong partner. Lucky number for today: 20

SCORPIO (October 23-November 21) – Ang isang napag-aralan kung hindi naman ginagamit ay nakakalimutan. Rebyuhin muna ang mga dapat gawin para maibigay mo ang iyong best shot. Practice makes perfect. Lucky number for today: 46

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – May pagkakataon na kailangan na lamang palagpasin ang isang maliit na bagay kung hindi naman malalim ang magiging epekto nito. Ibang bagay na lamang kung magiging dahilan ito ng tuluyang pagkalamat o pagkabagsak ng isang relasyon. Lucky number for today: 6

CAPRICORN (December 22-January 19) – Hindi man makumbinsi ang lahat ng tao, habang naniniwala ang isang importanteng indibidwal sa iyong kakayahan ay doon ka muna magpokus. Darating ang tamang pagkakataon para mapaniwala mo ang lahat. Lucky number for today: 52

AQUARIUS (January 20-February 18) – Ang isang pakikipag-usap ay kaya mong dalhin sa puntong magbibigay benepisyo sa iyo. Kayang gawin ito ng mga salesman, kaya mo rin. Habang alam mo ang lahat ng kinakaila­ngang impormasyon, walang dapat ipangamba. Lucky number for today: 19

PISCES (February 19-March 20) – May pagkakataong ang pagdadalawang-isip sa isang pagdedesisyon ay makakabuti sa pangkalahatan. Mas nabibigyan mo ng panahon ang iyong sarili na makapag-isip. ‘Wag munang padalos-dalos. Lucky number for today: 57