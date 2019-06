Horoscope 06/10/19

ARIES (March 21-April 19) – Kung ikaw ay ‘in a relationship’ na, mas lalo pang magiging malalim ang inyong pagsasamahan habang ang mga single ay posibleng suwertehin at matagpuan na ang kanilang matagal nang hinahanap. Pinapaboran din ang mga pakikipagkaibigan. Lucky number for today: 2

TAURUS (April 20-May 20) – Nasa pera ang pokus ng araw na ito. May ilang financial obligation na hindi mo dapat balewalain. Umpi­sahan na ring pagplanuhan ang mga kailangan mong pagkagastusan sa malayo pang hinaharap. Lucky number for today: 15

GEMINI (May 21-June 20) – Hindi mo kailangang kumilos na tila laging nakikipagha­bulan sa oras. Iwasan ang anumang rush na pagdedesisyon. Lahat ng nakatakdang mangyari ay mangyayari at hindi ito mapipigilan ng iyong labis na pag-aalala. Lucky number for today: 55

CANCER (June 21-July 22) – Isang isyu na napakatagal mo nang pinag-iisipan at inaalalala ang mapapatunayan mong hindi naman pala ganun kaimportante. Isang pangyayari ang magmumulat sa iyo at magbibigay ng bagong pananaw. Lucky number for today: 42

LEO (July 23-August 22) – Bigyan ng panahon ang mga kaibigan at kasamahan sa trabaho na may kapareho mong interes. Bigyan din ng oras ang sarili para makapagrelaks. Maraming rason para magsaya. Lucky number for today: 14

VIRGO (August 23- September 22) – Hindi lahat ng iniuutos sa iyo ay dapat mong sundin lalo na kung labag na ito sa iyong mga pansariling prinsipyo. Sabihin kung ano ang tunay mong nararamdaman at makipagliwanagan nang hindi masyadong naaapakan ang iyong pagkatao. Lucky number for today: 39

LIBRA (September 23-October 22) – Gusto mong maging kaibigan ang lahat at gusto naman nilang mapalapit sa iyo. Isang indibidwal na kasalu­ngat mo sa personalidad ang tila magnet na mapapalapit pa sa iyo nang husto. Lucky number for today: 44

SCORPIO (October 23-November 21) – Maamo ngayon ang da­ting ng pera kaya iwasan din ang paggastos. Madaling kitain, madaling gastusin kaya mas pairalin ang kontrol para hindi maging ubos-ubos biyaya. Lucky number for today: 24

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Pinapaboran ngayon ang mga relas­yon. Naghihintay ang iyong mahal na mabigyan mo ng espesyal na atensyon. May sopresa namang hatid sa mga single at naghahanap pa lamang ng mamahalin. Lucky number for today: 28

CAPRICORN (December 22-January 19) – Walang dahilan para i-push nang husto ang iyong sarili. Naum­pisahan mo na ang mga dapat gawin kaya hindi masamang magrelaks habang hinihintay ang mga positibong resulta. Lucky number for today: 33

AQUARIUS (January 20-February 18) – Lalo pang gumaganda ang takbo ng mga pangyayari para sa iyo. Mas nagiging creative ka naman habang nakakapagrelaks ka. Pagkakataon mo na para lalo pang patunayan sa mga katunggali mo na marami ka pang ibubuga. Lucky number for today: 19

PISCES (February 19-March 20) – Hindi mo kailangang mag-effort nang husto para lamang makapagpa-impress. Magpa­katotoo lamang sa sarili. Marami ang naniniwala sa iyo kaya hindi mo kailangang magpanggap. Lucky number for today: 14