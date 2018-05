Horoscope 05/28/2018

ARIES (March 21-April 19) – Mahirap kumawala sa isang ala­nganing sitwasyon lalo na kung walang ins­pirasyon para gawin ito. Sa kabila nito, puwede namang baguhin ang iyong attitude at gamitin ang imahinasyon na magbubukas ng bagong opsyon para sa iyo. Lucky number for today: 43

TAURUS (April 20-May 20) – Ang mga pangyayari ay nakikia­yon sa iyong mga napagplanuhan. May hatid itong kaluwagan para sa iyo pero may tukso pa ring hatid ang paglihis ng direksyon para sa isang adventure. Lucky number for today: 35

GEMINI (May 21-June 20) – Hindi maiwasang maintriga sa isang impormasyon na matatanggap. May hatid na komplikasyon kung makikisangkot ka dito. Dumistansya na agad habang hindi pa huli. Lucky number for today: 26

CANCER (June 21-July 22) – Kung naiisip mong magbago ng career path, hindi masamang ikonsidera ito. Makikiayon sa mga plano mo ang mga pangyayari. Hindi masamang maging sarili mong boss kung may pagkakataon. Lucky number for today: 21

LEO (July 23-August 22) – Hindi mo kaila­ngang makipagpaligsahan. Walang nagdududa sa iyong abilidad. Alam ng lahat na mahusay kang magtrabaho. Lucky number for today: 27

VIRGO (August 23- September 22) – May kalituhan ngayon sa paligid. Pero nagkakatugma ang kagustuhan mo at ng isang espesyal na indibidwal. ‘Wag nang makigulo pa sa nakararami. Lucky number for today: 56

LIBRA (September 23- October 22) – Kung gusto mong makakuha ng mga totoong kasagutan, kailangang diretsahin ang pagtatanong at huwag itong haluan ng paligoy-ligoy. Mag-ingat din sa pagsasalita at iwasang maging matalas ang dila. Lucky number for today: 49

SCORPIO (October 23- November 21) – Walang masama sa pag-amin na hindi mo alam ang lahat ng kasagutan. Hindi rin ito kahinaan kaya mapagkatotoo ka. Mas masamang magmarunong pero wala namang kamalayan. Lucky number for today: 29

SAGITTARIUS (November 22- ­December 21) – Ang pagmamalasakit sa iyo ng isang taong malapit sa iyo ay hindi pakikialam. ‘Wag masamain ang kanyang pag-alalay. May isang plano rin na kailangan mong irekonsidera. Lucky number for today: 20

CAPRICORN (­December 22-January­ 19) – Kung nababagot na sa mga paulit-ulit na senaryo, hindi masamang pagbigyan ang mga hindi nakagawian. Ang mga pagbabagong ito, gaano man kaliit, ay maaaring­ magdagdag ng kulay sa iyong mundo. Lucky number for today: 31

AQUARIUS (January 20-February 18) – Kung masyadong mababa ang motivation, ‘wag magpatangay sa galit. Ikaw ang matatalo kapag ginawa ito. Maglibang muna nang makalma ang emosyon. Lucky number for today: 45

PISCES (February 19-March 20) – May dramang hatid ang isang indibidwal. Maaaring kaibigan ito o isang kapamilya. Masyado lamang niyang pinalalaki ang isang maliit na sitwasyon kaya ‘wag mo na siyang sabayan. Lucky number for today: 8