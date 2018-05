Horoscope 05/27/2018

ARIES (March 21-April 19) – May namumuong madramang argumento. Siguradu­hing kaya mong ilatag ang mga posisyon mo bago sumabak dito. Hindi lahat ng naririnig mo ay totoo. Lucky number for today: 1.

TAURUS (April 20-May 20) – Trabaho pa rin ang pokus ng isip mo kahit walang pasok. Gayunpaman, may isang espesyal na indibidwal na nangangailangan ng iyong buong atensyon. Alalahaning hindi ka nabubuhay para magtrabaho. Lucky number for today: 11.

GEMINI (May 21-June 20) – ‘Wag ipagkait ang iyong opinyon at payo sa isang nangangailangang kaibigan. May malaki kang magagawa para sagipin siya sa mga pinagdaraanan niya. Ipakita ang iyong malasakit. Lucky number for today: 46.

CANCER (June 21-July 22) – Magiging kalmado lamang ang isang relasyon kung matatapos na ang usaping nakabitin na may kinalaman sa pananalapi. Mahirap para sa iyo ang maglabas ng pera sa mga araw na ito pero sa pagkakataong ito, kailangan muna itong gawin. Lucky number for today: 29.

LEO (July 23-August 22) – Isang kaibigan ang magiging savior mo sa araw na ito. Tanggapin ang kanyang imbitasyon at pansamantala munang iwan ang anumang pinagkakaabalahan. Magrelaks para may lakas sa mga susunod na araw. Lucky number for today: 16.

VIRGO (August 23- September 22) – May isyu pagdating sa panana­lapi. May kinalaman din ito sa pamilya. Kailangan mong kontrolin ang sitwasyon bago dumating ang punto na ikaw ang makontrol nito. Lucky number for today: 40.

LIBRA (September 23-October 22) – Ang magpokus sa negatibo ay nag-aanyaya ng negatibo. Makabubuting tanggapin ang suporta ng isang nagmamalasakit na indibidwal at kumbinsihin ang sarili na mareresolba anumang isyung kinakaharap. Lucky number for today: 14.

SCORPIO (October 23-November 21) – Tanggapin sa sarili na may bagay o nakagawian na dapat nang paka­walan. Harapin ang pagbabago nang buo ang loob. Ang umpisa lamang ang mahirap dito. Lucky number for today: 15.

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Kalma muna at mag-enjoy lamang sa araw na ito. Ipahinga ang isip para muling maging handa sa susunod na araw. Iwasan ding magpaapekto sa isyu sa loob ng bahay. Lucky number for today: 16.

CAPRICORN (December 22-January 19) – Hindi paborable ngayon ang mga pagbibiro. Kailangan mong maipakitang seryoso ka lalo na kung may kinalaman ito sa inilalapit mo sa isang potensyal na bagong partner. Lucky number for today: 20.

AQUARIUS (January 20-February 18) – Iwasang salubungin ang galit ng isang taong nagpapabigat sa iyong kalooban. Mas epektibong labanan siya sa diplomatikong paraan. Hindi mo pa kakayaning makipagsabayan. Lucky number for today: 9.

PISCES (February 19-March 20) – Kung dati’y nakapokus ka sa pangangailangan ng iba, ngayon ay maaari na itong ipokus sa iyong sa­rili. Gamitin ang araw na ito para makapagrelaks kasama ng ilang mabu­ting kaibigan. Lucky ­number for today: 21.