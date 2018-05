Horoscope 05/26/2018

ARIES (March 21-April 19) – Mahirap ibuhos ang lahat ng effort kung ang puso mo ay hindi kumbinsido sa iyong ginagawa. Makakatulong ang isang bagong inspi­rasyon para muling sumigla ang buhay. Lucky number for today: 10

TAURUS (April 20-May 20) – Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mong kontrolin ang lahat ng gusto mong sabihin. Sa pagkakataong ito, kailangang maipara­ting nang buong-buo ang mensahe mo. Walang lugar ngayon ang pagi­ging mahiyain. Lucky number for today: 18

GEMINI (May 21-June20) – Maraming tao ang naniniwala at patuloy na sumusuporta sa iyo. Bagama’t merong naging aberya, maaari pa itong itama at patunayang wala sa iyo ang lahat ng sisi. Lucky number for today: 7

CANCER (June 21-July 22) – Pakinggan ang iyong kutob. Meron ka ring kailangang­ sabihin sa isang taong matagal mo nang pinag-iinteresan. ‘Wag na itong ipagpabukas. Lucky number for today: 15

LEO (July 23-Augus­t 22) – Ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Tanggapin ito at nang maka-move on na sa mga nangyari. Hindi makakatulong kung patuloy kang panghihinaan ng loob. Lucky number for today: 36

VIRGO (August 23- September 22) – Ang pananahimik ng ilang tao ay hindi dahil wala silang alam kundi nais ka lamang nilang bigyan ng pagkakataong magsarili ng diskarte. Magtiwala sa sarili dahil marami pa rin ang naniniwala sa iyo. Lucky number for today: 14

LIBRA (September 23- October 22) – Dagdagan ng tamis ang pakikipagrelasyon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay uubra ang pagiging seryoso. Lucky number for today:9

SCORPIO (October 23- November 21) – Sa araw na ito, hindi masamang magpatangay muna sa agos. Iwasang munang komontra at hayaan ang mga pangyayari. Magiging malinaw sa iyo ang lahat sa mga susunod na araw. Lucky number for today: 6

SAGITTARIUS (November 22- December 21) – Hindi man direkta, may gustong ituro sa iyo ang ilang tao. Maaring hindi lamang sila tumotodo sa pag-alalay sa pangambang masamain mo ang kanilang pagtulong. Lucky number for today: 5

CAPRICORN (December 22-January 19) – May magaganap na pakikipagnegosasyon. Kailangan mong maging matapat. Ilatag ang lahat ng baraha at bigyan ng pagkakataon ang kaharap mo na maging bahagi ng pagdedesisyon. Lucky number for today: 6

AQUARIUS (January 20-February 18) – Kailangang magtakda ka rin ng mga limitasyon lalo na sa mga walang katutu­rang paggastos. Huwag ding payagan ang patuloy na pang-aabuso ng isang tao kahit gaano pa siya kalapit sa puso mo. Lucky number for today: 16