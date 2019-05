Horoscope 05/14/19

ARIES (March 21-April 19) – Kailangang maging flexible ka sa iyong mga plano dahil mas malamang ngayon ang mga last minute na pagbabago. Ang mga single pa lamang ay may tsansang makilala ang isang may potensyal. Lucky number for today: 17

TAURUS (April 20-May 20) – Isang bagong pinag-iinteresan ang pagbabalik ng iyong sig­la. May posibilidad na mabuksan ang daan para sa isang hindi ordinary at bagong karanasan. Hindi ito masamang pagbigyan. Lucky number for today: 21

GEMINI (May 21-June 20) – Halos lahat ngayon ay abot-kamay mo. May oras ka para pag-ukulan ng pansin ang iyong lovelife. Ilaan ang gabi para sa iyong mahal. Lucky number for today: 6

CANCER (June 21-July 22) – Masyadong nahuhulog ang iyong loob sa isang taong mas­yadong mapangahas. ‘Wag masyadong paapekto sa pisikal na atraksyon na maaaring pang-madalian lamang. Lucky number for today: 33

LEO (July 23-August 22) – Iwasang unahin ang pride. Nakikiayon sa iyo ang mga pangyayari at isang matagal mo nang hinihintay ang ilalapit sa iyo. Walang dapat sayanging pagkakataon. Lucky number for today: 47

VIRGO (August 23-September 22) – Isang kaibigan ang magiging daan para maging mas adventurous ka. Excitement ang hatid nito sa buhay mo kaya hindi masamang pagbigyan hanggang sa huli. Lucky number for today: 16

LIBRA (September 23-October 22) – Ma­lakas ang kaway ng tukso. Pero kung single ka pa, hindi masamang pagbigyan ang mga posibilidad. Maaari mong mahanap ang hinihintay mong perfect partner. Lucky number for today: 9

SCORPIO (October 23-November 21) – Konting effort lang at maraming pinto ang mabubuksan para sa iyo ngayon. Isang kaibigan ang may pinaplanong pagbibiyahe at hindi masamang ikonsidera ito. Magtiwala sa iyong kutob. Lucky number for today: 10

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Mae-enjoy mo ang magandang koneksyon sa iyong lovelife at sa mga taong may mahalagang papel sa inyong dalawa. Dapat ding bigyang pansin ang iyong pisikal na ayos tulad ng pananamit at tamang postura. Lucky number for today: 19

CAPRICORN (December 22-January 19) – Para kang magnet ngayon para sa isang partikular na indibidwal. Hindi niya mapigilang humanga sa iyong personalidad. Kung meron ka nang mahal, makabubuting maagang dumistansya. Lucky number for today: 2

AQUARIUS (January 20-February 18) – May masasagasaan kang mga sensitibong ego pero ikaw pa rin ang mangi­ngibabaw. Isang matagal nang pinoproblema ang magkakaroon ng magandang solusyon ngayong gabi. Lucky number for today: 39

PISCES (February 19-March 20) – Importante ngayon na mapalalim ang iyong social connection. May pagkakataon kang maiprisinta ang iyong mga bagong ideya. May posibilidad din ang romansa. Lucky number for today: 49