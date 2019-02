Horoscope 02/21/19

ARIES (March 21-April 19) – May maitutulong ang iyong impluwensya para tulungan ang mga taong importante sa buhay mo. ‘Wag pagkaitan ng panahon ang mga taong ito. Lucky number for today: 4

TAURUS (April 20-May 20) – Kailangan mong magdesisyon kung hanggang saan lamang ang limitasyon mo. May pagkakataong mas ma­kabubuting huminto na at tanggaping hanggang dito na lamang ang lahat. Lucky number for today: 51

GEMINI (May 21-June 20) – Sa araw na ito, hindi masamang makipagsapalaran at subukan ang isang hindi mo pa nagagawa. Alalahaning laging mahirap ang pag-uumpisa. Ang nagwawagi ay ang mga hindi agad umaatras sa laban. Lucky number for today: 49

CANCER (June 21-July 22) – May natatanggap kang proteksyon mula sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Bahagi nito ang kanilang mga paalala kung meron kang ginagawang puwede mong ikapahamak. Bigyan ng panahon ang pakikinig sa kanila. Lucky number for today: 57

LEO (July 23-August 22) – ‘Wag mong ilayo ang sarili mo sa ibang tao. Kailangan mong buksan hindi lamang ang mga mata mo kundi ang iyong pandinig. Marami ka pang kailangang ma­laman at hindi ito mangyayari kung tatalikuran mo ang oportunidad. Lucky number for today: 48

VIRGO (August 23- September 22) – May oportunidad ngayon na magbibigay sa iyo ng stepping stone. Gamitin ang pagkakataong ito upang makaarangkada sa isang matagal mo nang ipinupursige. Anumang gawin mo ngayon ay magiging matatag na pundasyon sa hinaharap. Lucky number for today: 13

LIBRA (September 23-October 22) – May kailangan kang resolbahin at maaaring may kinalaman ito sa loob ng bahay o sa iyong pamilya. Pakinggan ang opinyon ng nakararami bago magdesisyon. Lucky number for today: 15

SCORPIO (October 23-November 21) – Ang isang relasyon ay posibleng nakakasakal na sa iyo. Kailangan mo munang dumistansya para ipahinga ang sarili sa mga paulit-ulit na senaryo. Magiging maayos din ang sitwasyon sa mga susunod na araw. Lucky number for today: 51

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Ang isang kabutihang nagawa mo sa nakaraan ay aani na ng magandang resulta. Posib­leng may kinalaman ito sa isang bago at namumuong atraksyon. Hindi masamang hayaan na lamang muna ang mga pangyayari. Lucky number for today: 39

CAPRICORN (December 22-January 19) – Hindi ka masyadong komportable ngayon sa pakikihalubilo sa mas maraming tao. Mas mahirap din para sa iyo nga­yon ang magpaliwanag sa mga pinaninindigan mo. ‘Wag mangamba, makakaunawa ang mga tunay mong kaibigan. Lucky number for today: 4

AQUARIUS (January 20-February 18) – Madalas na naa-appreciate natin ang halaga ng isang bagay kung ito ay wala na. Higit din itong totoo sa mga taong nasa buhay natin kaya habang kasama mo pa sila, ipakita sa lahat ng pagkakataon na mahalaga sila sa iyo. Lucky number for today:54

PISCES (February 19-March 20) – Alam kung ano ang higit na mabuti para sa iyo. Kung may mga taong pilit na nagmamaru­nong sa buhay mo, dapat ipaalala sa kanila na ikaw ang kailangan manaig dahil buhay mo ang nakasalalay. Ang tangi lamang nilang magagawa ay magpaalala. Lucky number for today: 16