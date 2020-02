Horoscope 02/10/2020

AQUARIUS (January 20-February 18) – ­Talagang makikita mo ang maraming ­bagay na pagkakaiba mo sa kanila kapag hinanap mo ito. Kaila­ngan mong ipokus ang iyong isipan sa mga bagay na katulad mo sa kanila. Lucky number for today: 18

PISCES (February 19-March 20) – Nasa isang sitwasyon ka ngayon dahil binalewala mo ang gusto at pangangailan ng iba. Wala kang choice kundi harapin ito at subukang humanap ng paraan para makipag-­kasundo. Lucky number for today: 39

ARIES (March 21-April 19) – ‘Wag mong idaan sa text ang gusto mong sabihin. Mainam ang mag-set ng isang lunch or dinner para harapan mong ­masabi ang iyong ­saloobin. Lucky number for today: 1

TAURUS (April 20-May 20) – Ihanda ang iyong sarili ­dahil maaaring may mga bagay kang maririnig na hindi maganda tungkol sa ‘yo. ­Makabubuti kung ituon mo sa ibang bagay ang iyong atensyon at ‘wag ng patulan ang mga ito. Lucky number for today: 40

GEMINI (May 21-June 20) – Mag-ingat sa mga tao o ­bagay na maaaring sumubok ng iyong pasensya. ­Maging ­kalmado at panatilihin ang ­malinaw na kaisipan sa ­pagharap ng mga ito. Lucky number for today: 29

CANCER (June 21-July 22) – Marami na ang napahamak sa maling akala. Diretsahan ng mag-tanong para mawala ang anumang gumugulo sa isipan. Lucky number for today: 16

LEO (July 23-August 22) – Oras na para buksan ang iyong isipan sa mga bagong ideya. May mga nakasanayan tayo na kailangan ng palitan at ­baguhin. Tandaan na kaakibat ng paglipas ng panahon ang pagbabago. Lucky number for today: 27

VIRGO (August 23-September 22) – Haharap ka sa pagsubok sa mga darating na araw. Ito ay isang oportunidad para maipakita mo ang iyong galling at talino. Panahon para patunayan na mali sila. Lucky number for today: 12

LIBRA (September 23-October 22) – Kailangan mong tanggapin na may mga tao na hindi marunong tumanggap ng payo. Ha­yaan silang matuto sa mga ­desisyon nila. ‘Wag kang mag-alala dahil nagawa mo na ang parte mo. Lucky number for today: 28

SCORPIO (October 23-Novem­ber 21) – ­Walang masama ang ­ma­ngarap pero ­masama kapag ­nabubuhay ka na sa pantasya. Magpokus at bigyang halaga ang buhay na meron ka para magkaroon ka ng pagkakataon para matupad ang iyong pangarap. Lucky number for today: 46

SAGITTARIUS (­November 22-December 21) – ­Kailangan mong ­pag-isipan kung dapat nga ba ang ­binibigay mong oras at ­atensyon sa isang bagay. Baka hindi mo naman ito laban at sayang lang ang lahat ng ibinibigay mo. Lucky number for today: 50

CAPRICORN (­December 22-January 19) – ­Maaaring sa iyong tingin ay ­hindi mo na ­puwedeng ­mabawi o ­mabago ang anumang ­napagdesisyunan. Tandaan na hanggang wala kang ­pinipirmahan o pinanghahawakan na kasulatan ay hindi pa huli ang lahat. Lucky number for today: 7