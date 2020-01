Horoscope 01/15/2020

Happy birthday

PITBULL

CAPRICORN (December 22-January 19) – Sa araw na ito, tutukan muna ang mga bagay at isyung malapit sa puso mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mong unahin ang pangangailangan ng ibang tao. Lucky number for today: 33

AQUARIUS (January 20-February 18) – Isang dating malaking kinatatakutan ang mawawala nang epekto sa iyo. Makikita mong ang isip mo lamang ang nagpakalaki ng iyong takot. Mas makakakilos ka na nang maluwag sa dibdib. Lucky number for today: 11

PISCES (February 19-March 20) – Magbabago nang husto ang iyong opinyon na dati mong ipinaglaban. Tanggapin na may pagkakataong, kailangan mong tanggapin na nagkamali ka. Lunukin muna ang pride. Lucky number for today: 12

ARIES (March 21-April 19) – Lahat ay nakikiayon para sa pagbabagong maghahatid sa iyo sa tagumpay. May pagkakataon ka para makilala at matandaan ng lahat. ‘Wag palagpasin ang mga oportunidad. Lucky number for today: 14

TAURUS (April 20-May 20) – Nasa mood ka para sa mga adventure na dati mo lamang nababasa o nakikita sa iba. Ang mga karanasang ito ang magiging daan ng ilang pagbabago sa iyong buhay. Anuman ang mangyari, ‘wag makuntento sa second best. Lucky number for today: 50

GEMINI (May 21-June 20) – Sa gitna ng iyong kaabalahan, nakakaligtaan mo na ang ilang tao sa iyong buhay. Bigyan ng pahinga ang sarili at bigyan ng oras ang mga taong ito. Lucky number for today: 58

CANCER (June 21-July 22) – May pagkakataon kang maging popular ngayon kung makikiayon ka sa kagustuhan ng ilang tao sa buhay mo. Pero ang tanong ay kung magiging masaya ka na maging sunud-sunuran lang. Lucky number for today: 28

LEO (July 23-August 22) – Kailangan mo nang makapag-move on sa isang proyektong matagal mo nang ginagawa. Kung hindi mo ito tatapusin ngayon, kailan pa? Kailangang makapagpokus ka na sa ibang mas malala­king bagay. Lucky number for today: 29

VIRGO (August 23-September 22) – Walang hamon na hindi mo malalagpasan kung ipopokus mo lamang ang iyong atensyon. Kung marami kang pinagtutuunan ng pansin, mahahati ang iyong oras at posibleng hindi ka maging epektibo. Lucky number for today: 20

LIBRA (September 23-October 22) – Magpakatotoo sa iyong nararamdaman. Sa araw na ito, mahirap balewalain ang iyong emosyon. Ito lamang ang nagpapatunay na tao ka lamang. Lucky number for today: 15

SCORPIO (October 23-November 21) – May kakayahan kang kumbinsihin ang lahat para madaling isulong ang iyong ambisyon. Tiyakin lamang na hindi ka nagiging makasarili at iniisip mo rin ang magiging epekto sa mga taong mahalaga sa iyo. Lucky number for today: 36

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Hindi sa lahat ng pagkakataon ay uubra ang makalumang paniniwala. May mga pagbabagong hindi mo na puwedeng balewalain. Kailangan nang mag-move on. Lucky number for today: 47