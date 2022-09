Hopia, Pinoy sitsirya bumida sa US TV show

Bumida sa American morning show na ‘Today with Hoda & Jenna’ ang iba’t ibang pagkaing Pinoy tulad ng hopia, ensaymada with ube, tsoknut, at mga paborito nating sitsirya.

Dinala ng Filipino-American comedian na si Jo Koy ang mga pagkaing ito na naging bahagi ng kanyang kabataan, at ipinatikim sa mga host na sina Hoda Kotb at Jenna Bush Hager.

Sarap na sarap naman ang dalawang host nang tikman ang mga pagkaing Pinoy, maging ang Chippy at Oishi.

Sabi pa ni Jo Koy, “When I was a kid, this is all I eat. My friends were like, ‘Do you have any Doritos?’ No, I got these shrimp chips.”

Nagdala rin si Jo Koy ng champorado in a box, polvoron, at iba pang pagkaing tatak Pinoy.

Sa kanyang Instagram, bumuhos ang iba’t ibang suggestion ng mga follower niya sa mga pagkaing Pinoy na puwede niya pang ipakilala sa Hollywood, tulad ng bibingka, palabok, at ube pandesal. (MJ Osinsao)