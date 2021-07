Hopeful Stakes Race haharurot

MAPAPALABAN ngayong araw ng Linggo ang magka-kuwadrang Tocque Bell at Cat Bell paglarga ng 2021 Philracom Hopeful Stakes Race sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite.

Inaasahang maraming kareristang susuporta sa pambato ng Bell Racing Stable na pag-aari ni Elmer De Leon, sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey-of-the-Year awardee Jonathan Hernandez si Tocque Bell na dadalhin ang 3A na numero.

Rerendahan naman ni class A rider Kelvin Abobo si Cat Bell na bitbit ang numerong 3 sa event na inisponsoran ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Nakalaan ang P900,000 sa owner ng unang kabayong tatawid sa meta, ang ibang kalahok ay sina Gusto Mucho, Aliwagwag Falls, O Sole Mio, Tugatog, Shanghai Silk, Moment Of Truth, Bravo at Born To Run.

May distansiyang 1,600 metro, hahamigin ng second placer ang P300,000 haban P150,000 at P75,000 sa third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Mag-uuwi naman angvowner ng fifth at sixth placer ng P45,000 at P30,000 habang P75,000 ang hahamigin ng breeder ng winning horse.

Tatanggap din ng trophy ang winning owner, trainer at jockey, plake naman sa breeder. (Elech Dawa)