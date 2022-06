Hontiveros tinulak libreng dialysis sa mga senior

Muling isasampa ni Senadora Risa Hontiveros sa 19th Congress ‘Free Dialysis for Senior Citizens Act’ sa 19th Congress.

Sinimulan ni Hontiveros ito sa kanyang unang termino, na naging kumplikado ang huling tatlong taon dahil sa pagkalat COVID-19 sa bansa.

Sa ilalim ng panukala, kailangang ipagpatuloy ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na ipagpatuloy ang pagbibigay ng libreng paggamot para sa mga senior citizen na sumasailalim sa dialysis.

Ang bawat pasyente ay nanga¬ngailangan ng 156 sessions ng dialysis para sa isang buong taon ng paggamot. Kung wala ang PhilHealth subsidy, magbabayad sila ng humigit-kumulang P12,000 kada linggo para sa mga sesyon ng dialysis.

“Kaya sa tingin ko ay dapat nang gawing batas ito para mabigyan. ng kapanatagan ang mga lolo at lola nating umaasa rito. This isn’t just any privilege. It’s literally their lifeline. Dapat automatic na ‘yong pagiging libre ng kanilang dialysis sessions,” dagdag pa niya. (Dindo Matining)