Hontiveros tinukuran work-from-home

Nagpahayag ng suporta si Senador Risa Hontiveros sa pagpapalawig ng work-from-home arrangement para sa mga nagtatrabaho sa business process outsourcing (BPO) lalo pa ngayong patuloy na tumataas ang presyo ng langis.

“I support the extension of the work from home arrangement for workers especially now that we are in the middle of an oil price crisis,” ani Hontiveros.

Ang pahayag ng senador ay dahil sa pagtanggi ng Fiscal Incentives Review Board (FIRB) na palawigin ang work-from-home arrangement para sa mga BPO. Sakaling hindi sumunod ang mga kompanya, nanganganib umano na bawiin ang kanilang tax incentives na maaaring makapinsala sa mga BPO at lalong maantala ang pagbangon nito.

Ayon kay Hontiveros, maaari namang baguhin ng FIRB ang mga alituntunin pagdating sa tax incentives.

Idinagdag niya na mas makatwirang hayaan ang mga nagtatrabaho sa BPO na magpatuloy sa work-from-home upang makatulong sa pag-iwas sa epekto ng tumataas na gastos sa transportasyon.

Dagdag pa ni Hontiveros, bukod sa mga BPO, dapat maging opsyon pa rin ang work-from-home lalo sa mga empleyado na naging maganda ang performance noon pandemya kahit na hindi sila pumapasok sa opisina araw-araw. (Dindo Matining)