Hontiveros sa Comelec: Registration ng mga botante palawigin

Nanawagan si Senadora Risa Hontiveros sa Commission on Election (Comelec) na palawigin ang pagpaparehistro ng mga botante sa mga lugar na maapektuhan ng 15 araw na enhanced community quarantine (ECQ).

Wala pang katiyakan kung palalawigin ang kasalukuyang deadline ng pagpaparehistro sa Setyembre 30, 2021.

“Sayang ‘yung period from August 6 to 20. Especially for some of our first time voters, ‘yung iba sa kanila are not even eligible for vaccination. It is only logical to extend the voter registration period by at least two more weeks. It’s two more weeks that may prove critical for our country’s future,” sabi ni Hontiveros.

Nauna nang sinabi ni Comelec spokesperson James Jimenez na na malamang na hindi i-extend ang voter registration period dahil marami pa silang aasikasuhin bukod sa opisyal na voter’s list.

“I agree that deadlines should be observed. But, hopefully, in this case, COMELEC can make one last necessary extension. Huwag naman sanang i-quarantine pati ang karapatan ng mga tao na bumoto,” diin nito. (Dindo Matining)