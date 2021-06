Hontiveros sa BIR: 25% taas-buwis vs private school suspindihin

Nanawagan si Senador Risa Hontiveros sa Bureau of Internal Revenue (BIR) na agad na suspindihin ang revenue regulation na nagpapataw ng 25% na buwis sa mga pribadong paaralan.

Sinabi ng senador na ini-report ng Coordinating Council of Private Educational Associations of the Phi­lippines (COCOPEA) sa kanyang tanggapan na ang 25% na buwis na ipinahayag sa ilalim ng Revenue Regulation 05-2021 ay patuloy na ipinatutupad.

“Dadami ang magsasarang paaralan at tataas ang bilang ng mga estudyanteng magdro-dropout kung hindi maiwasto ng BIR ang kanilang regulasyon,” sabi ni Hontiveros.

“Ang edukasyon sa bansa ay serbisyo na kinakailangan protektahan para sa kinabukasan ng ating kabataan. Let’s extend these private schools the lifeline they urgently need. Dapat aksyunan na ito ng BIR ngayon,” saad pa nito. (Dindo Matining)