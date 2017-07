Hontiveros sa bagong rape joke ni Duterte: ‘You don’t have balls…’

Binanatan ng lady senator ang panibagong ‘rape joke’ ni Pangulong Rodrigo Duterte at binansagan ang pangulo bilang kampeon ng ‘chauvinism’ at ‘misogony’.

Buwelta ni Sen. Risa Hontiveros, hindi dapat maging biro ang rape kahit anong katayuan nila sa buhay, paslit man o sa isang Miss Universe.

“You can’t mess even w/ Miss Universe when it comes to rape. You don’t have balls when you rape somebody. You have a cowardly hatred of women,” pahayag ni Hontiveros sa kanyang tweet.

Hindi rin pinalagpas ng senadora ang patutsada sa Pangulo sa kanyang ipinatawag na press conference sa Bahay Alumni ng University of the Philippines.

“Kailangang hindi maging joke ang panggagahasa at sa paulit-ulit na ganyang pagjo-joke tungo sa isang bagay na napakaseryoso at isang krimen at paglabag sa dignidad at karapatang pantao ng isang babae, lumalabas na si Presidente Duterte ay pinaka naging champion ng male sexism, chauvinism at misogny,” giit ni Hontiveros.

Noong biyernes, habang nasa isang event sa tourism sa Davao City muling nagbiro ang Pangulo na ayaw na ayaw niya na may batang mabibiktima ng panggagahasa.

“You can mess with, maybe a Miss Universe. Maybe I will even congratulate you for having the balls to rape somebody when you know you are going to die,” patawa ng Pangulo.

Noong Abril 2016 habang nagtatalumpati sa Quezon City Memorial Circle, pabirong sinabi rin noon ni Duterte na dapat umanong nauna ang Mayor sa panggagahasa ng mga preso sa magandang missionary na kalaunan ay pinatay din noong 1989.

Napilitan namang mag-sorry si Duterte sa rape joke sa Australian missionary na si Jacqueline Hamill.

Nitong Mayo lamang, sinabi ng Pangulo sa mga sundalo na patuloy niya itong susuportahan kahit na manggahasa sila ng tatlong kababaihan.