Hontiveros nagpiyansa sa wiretapping case

Nagpiyansa kahapon si Senador Risa Hontiveros ng P36,000 para sa kanyang pansamantalang kalayaan kaugnay sa kasong wiretapping na isinampa ni dating Justice Vitaliano Aquirre II.

Inilabas ng Pasay City Metropolitan Trial Court branch 46 ang bail order na nag-uutos na isantabi ang warrant of arrest laban kay Hontiveros noong Disyembre 27, 2021.

Ayon kay Hontiveros, walang basehan ang kasong isinampa laban sakanya. Aniya, “Walang kuwenta, walang basehan ang kasong sinmpa saakin ni dating Justice Secretary Vitaliano Aquirre. Desidido akong labanan ang pangha-harass na ito.”

Dagdag pa nito, “Kakampi natin ang batas at katotoahanan. Protektado ng mismong Konstitusyon ang lahat ng aspekto ng aking privilege speech saSenado, kaya panatag akong wala akong kahit anong paglabag sa Anti-Wiretapping Law.”

Kinuwestiyon rin ng re-electionist na senadora ang timing ng pag-usad ng kaso, gayong apat na taon na umano itong nakasampa sa korte.

Noong 2017 isinampa ni Aquirre ang kaso laban sa senadora dahil sa paglabag umano nito sa RA 4200 o Anti-Wire Tapping Act, noong kasagsagan ng Senate hearing sa Kian delos Santos slay case. Naisapubliko umano kasi ang larawan ng kanyang text message, kungsaan nakasaad ang kanyang plano laban kay Hontiveros.

Sabi pa ni Hontiveros, “Bakit parang kasalanan ko pa na nalaman ng mamamayang Pilipino ang pakay niya laban sa? If his text messages were set in fonts large enough to be caught on camera, then he has only himself to blame.” (Eralyn Prado)