Hontiveros: Mga Chinese sa iligal hospital ipatapon

“Deport and blacklist these criminals. Hindi pwedeng ang higpit natin sa mga Pilipino pero maluwag tayo sa mga Chinese na sangkot sa krimen.”

Ito ang sinabi ni Senador Risa Hontiveros tungkol sa mga Chinese national na nahuling sangkot sa pagtayo ng iligal na medical facility na exclusive lang sa kanilang mga kababayan na pinaghihinalaang may coronavirus disease 2019 (COVID-19).

“While we are working hard to protect our people from the virus, these criminals freely roam and pose danger to public health. This blatant disregard of our laws should merit immediate deportation and blacklisting,” pahayag ni Hontiveros.

“Insulto ito sa ating mga batas, at insulto rin sa bawat Pilipinong sumusunod sa ating quarantine measures,” dagdag pa nito.

Ginawa ng senador ang pahayag matapos salakayin ang iba’t ibang establisimiyento Parañaque, Pampanga at Makati kung saan nadiskubre ang iligal na operasyon ng mga ospital at pharmacy na para lang sa mga empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) at Chinese national.

Ayon kay Hontiveros, ang mga Chinese operator ng `underground’ na mga ospital na ito ay maaaring maharap sa kasong paglabag sa Food and Drug Administration Law, Medical Act of 1959 at Hospital Licensure Act.

Binigyang-diin ni Hontiveros na may banta sa public health ang mga nadiskubreng unlicensed medical facility na ito.

“They have zero regulation and can be a source of community transmission. We will be putting communities at risk and waste our quarantine efforts because of these medical facilities,” ayon kay Hontiveros.

Kasabay nito, nanawagan ang senador sa gobyerno na doblehin pa ang pagsisikap na masugpo ang mga underground medical facility sa gitna ng pandemya sa COVID-19.

“We can never be lenient towards this reckless behavior. Buhay ng mga Pilipino ang nakasalalay,” ani Hontiveros. (Dindo Matining)