Honoraria at allowance ng mga guro ‘di dapat buwisan

IGINIIT ni Senador Sonny Angara na hindi dapat patawan ng buwis ang tinatanggap na honora­ria at allowances ng mga teacher-volunteer na may annual basic salary na P250,000 pababa.

“Teachers, with annual basic salary of P250,000 and below, who will be rendering services­ during tomorrow’s barangay and SK elections should get their tax refund at the soonest possible time.

Maliit na bagay lang ito kumpara sa sakripisyo at panganib na kakaharapin ng ating mga guro para lamang mabantayan ang ating mga boto,” saad ni Angara, chairman ng Senate ways and means committee.

Sa ilalim anya ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law, ang Teachers I at II, na may Salary Grade 11 o monthly base pay na P20,179 ay exempted sa income tax.

Bunsod naman ng 5-percent withholding tax sa honoraria, ang Teachers­ I at II na magsisilbing chairperson ng electoral board ay makakukuha ng tax refund na P350 habang ang mga magsisilbing miyembro ng electoral board ay may tax refund na P300.

Upang makuha naman ang refund, oobligahin ng Bureau of Internal Revenue ang mga guro na magsumite sa election officers ng sworn declaration na nagsasaad na sila ay mga guro na may Sa­lary Grade 11.

Hinikayat naman ng Department of Education ang mga teacher-volunteer na isumite ang kanilang sworn declaration kasama ang kanilang poll report sa mismong election day.

Tiniyak naman ng Edu­cation Secretary Leo­nor Briones na makukuha ang refund sa loob ng 15 araw mula May 14 o sa pagsusumite nila ng sworn affidavit.