Hong Kong trip ng mga babaeng sundalo natupad

Nakapagbakasyon na sa Hong Kong ang mga babaeng sundalo na pinangakuan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng bakasyon grande matapos ang liberasyon ng Marawi City.

Sinabi ng Pangulo na nakabalik na sa bansa ang mga nagpunta sa Hong Kong at sinagot niya ang hotel accommodation at baon ng mga ito.

Hiwalay namang isinama ni Pangulong Duterte sa kanyang working visit sa Japan ang 17 top commanders ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na nakipagbakbakan sa Marawi City.

Ayon sa Pangulo, isinama niya sa kanyang biyahe ang mga AFP commanders para makapag-relax at makapag-sightseeing.

“‘Yung kasabay ko are really the top commanders ng ano…I just invited them to…for a respite. Eh hindi nila kailangan punta ng Hong Kong kasama ‘yung mga babae. Naloko na. Wala naman silang gawain doon. For ladies lang ‘yun. But itong sila, I just brought them to unwind. At least may panahon para mag-sightseeing,” ayon pa kay Pangulong Duterte.