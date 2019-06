Hong Kong government nag-sorry, mga nagprotesta nainsulto

By jess campos

Bisan paman gisuspensu ang extradition bill nga maoy hinungdam sa lapad nga lihok protesta sa Hong Kong, dili pa gihapon kini igo sa mga molupyo nga grabing gikalagot sa pipila ka Hong Kong nationals.

Dominggo sa gabii napuno sa duha ka milyon nga Hongkongers ang kadalanan sa nasud. Anaa sa 338,000 ang midagsa sa rota sa protesta sa peak period ug pipila ka oras nga milungtad ang protesta.

Adunay protesta sa gawas sa HQ sa mga polis ug opisina sa Chief Executive nga si Carrie Lam, sa usa ka pamahayag og nangayo kining pasaylo sa mga nagpuyo sa Hong Kong.

“The chief executive apologizes to the people of Hong Kong for this and pledges to adopt a most sincere and humble attitude to accept criticisms and make improvements in serving the public,” matud sa statement.

Wala malipay ang mga aktibista, miingon nga insulto kini kanila ug angyang mag-resign si Lam tungod kay inay nga ibasura ang bill gisuspensu lang kini.

“This is a total insult to and fooling the people who took to the street!” matud sa statement sa Civil Human Rights Front.

Ania ang pipila sa mga video sanahitabo sa Hong Kong.