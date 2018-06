‘Honest mistake’ talaga

“GANUN talaga po, rules are rules. We need to obey and follow,” simpleng sagot sa amin ng anak-anakan naming si K­iefer Ra­vena matapos ipalabas ng PBA, ang suspensio­n din niya sa liga base sa FIBA rule. Ang FIBA na siyang international federation ng lahat ng mga basketball organization sa buong mundo, ang nagdesisyon ng 18-month suspension kay Kief.

Simula kasi ng pumutok ang balita tungkol sa suspension ng FIBA, maraming mga pag-uusap na ang naganap between and among organizations and teams, para “i-clarify” ang mga issue kaugnay nito. Kasama na dito ang SBP (Samahang Basketbol ng Pilipinas), ang tumatayong NSA (National Sport Agency) ng lahat ng mga basketball league sa bansa, kasama ang PBA.

Noon kasing February, nang naglaro laban sa Japan ang GILAS-Pilipinas para sa FIBA World Qualifiers, na-test na positive si Kiefer sa tatlong substance included in the Prohibited List of World Anti-Doping Agency (WADA).

Naipaliwanag na ng panig ni Kief ang ‘h­onest mistake’ na nagawa ng player na hindi sinasadyang uminom ng supplement na DUST na meron palang substances na kasama nga sa mga ipinagbabawal ng WADA.

“During the random testing before the said game last Februar­y Tito Ambet, I was so relax and focused. Hindi po talaga pumasok sa utak ko na mag-positive dahil lagi ko namang sina-submit sarili ko sa mga ganu’ng testing. Nagkataon din that time na sinubukan kong gamitin ang DUST na over the counter nabibili sa mga drug stores. Kilala po ninyo ako since I was a kid. I will not do anything na alam kong masama at mag-ruin ng buhay ko,” bahagi pa ng kuwento ni Kief sa amin.

And since ngayong huling linggo ng May lumabas ang balita kung kailan aktibong manlalaro na ng NLEX team sa PBA si Kiefer, nagulantang siyempre ang lahat.

His PBA team, the PBA itself, at ang SBP ay agad-agad na hu­mingi ng clarification item mula sa FIBA na nanindigan nga na ipataw ang 18-month suspension period na nagsimula noong February 25, 2018 (the time he was tested) at dapat magtapos sa August 24, 2019.

***

Dahil sa pangyaya­ring ito, gagawin na lang busy ni Kief ang sarili sa kanyang araw-araw na practice, work-out, pagsuporta sa mga game ng NLEX at sa Gilas-Pilipinas at higit sa lahat, ay ang pag-engage sa prog­ramang gagawin niya for PBA, ang maging ambassador ng anti-doping campaign.

Sa pagdagsa ng mga support kay Kief at mga magpapatunay na kahit kailan ay never itong na-engage sa paggamit ng bawal na gamot, meron ding mga nag-aakusa ng kung anu-ano dito.

“Let’s just pray for them Tito. At the end of the day, maliliwanagan din po ang lahat. Ang importante sa ngayon is buo ang suporta ng pamilya ko, ng teammates ko, ng PBA community, and lahat ng nakaka­kilala po sa akin. I will just do my share by being so extra careful and more focused sa mga dapat kong gawin while serving my suspension,” sey pa nito.