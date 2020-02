Honda trinaydor ang union

NAGPROTESTA kahapon ang daan-daang empleyado ng Honda Cars Philippines Inc. (HCPI) matapos ianunsyo ng kompanya ang pagsasara ng planta sa Santa Rosa, Laguna.

Giit ng mga manggagawa, trinaydor sila ng management nang ianunsyo nitong Sabado sa pamamagitan ng video call mula sa opisyal ng Honda ang pagsasara ng planta sa Marso 25.

“There was no advance notice to us, nor did they show any proof that Honda was losing money within the past consecutive years,” ayon kay Christopher Oliquino, vice president ng Lakas Manggagawang Nagkakaisa sa Honda (LMNH-OLALIA-KMU).

Mayroong 650 manggagawa ang HCPI, 387 dito ay nagtatrabaho sa planta sa Laguna na siyang gumagawa ng modelo ng BR-V at City.

Ayon kay Oliquino, biglaan silang pinulong ng management nitong Pebrero 22 upang talakayin ang kanilang ‘jikon’ o production status, kasabay ng pag-anunsyo ng pagsasara ng planta. Tumanggi naman ang management na makipagnegosasyon sa unyon matapos ang miting.

Kasama ang labor group Defend Jobs Philippines, nanawagan ang unyon ng HCPI sa Department of Labor and Employment na makialam sa problema at magsagawa ng impartial investigation sa pagsasara ng planta.

Binanggit naman ni Dandy Miguel, vice chairperson ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan (Pamantik-KMU) na nabigla ang unyon sa anunsyo ng management, sa pangunguna ni President at General Manager Noriyuki Takakura, gayung tiniyak sa kanila na walang magaganap na layoff ng manggagawa.

“The capitalists at Honda backstabbed the workers whose livelihoods are on the line. It’s clearly that they’re sidestepping and twisting the law in order to serve their own interests,” ani Miguel.

Tiniyak naman ni Trade Secretary Ramon Lopez na makikipagpulong sila sa Honda sa Lunes para mapag-usapan ang iba pang alternatibong hakbang para mapi­gilan ang pagsasara ng planta.

Tiniyak naman ng Malacañang na maliit lang ang magiging epekto sa ekonomiya ng pagsasara ng planta ng Honda.

“Siguro, minimal lang ‘yun. Ang dami namang kompanyang pumapasok,” saad ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo sa isang radio interview.

Naniniwala si Panelo na posibleng nalulugi ang kompanya bunsod ng malakas na kompetisyon sa automobile industry.

“Bakit naman ‘yung iba hindi naman nagshu-shutdown? Baka nalulugi sila. Baka walang bumibili. Baka kumakaunti ang bumibili sa kanila,” ani ni Panelo.

“Ang problema siguro ng binanggit mong company eh promotion sa mga quality. Ang mga consumer, kung meron silang nakikitang mas maganda at mas qua­lity ang items, doon sila pumupunta,” dagdag pa niya. (Prince Golez)