Honasan kinasuhan sa ‘pork’ scam

Tuluyan nang sinampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman sa Sandiganbayan si Senador Gregorio “Gringo” Honasan kaugnay ng pork barrel scam.

Kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang isinampa ng Office of the Special Prosecutor laban kay Honasan at lima pang indibidwal.

Kabilang sa mga kapwa akusado ng senador ay ang kanyang political at project coordinator na si Michael Benjamin, at mga da­ting opisyales ng National Council for Muslim Filipino (NCMF) na sina Mehol Sadain, Fedelina Aldanese, Galay Makalinggan, Aurora Aragon-Mabang, at Olga Galido.

Damay rin sa kaso ang mga opisyal ng Focus Development Goals Foundation, Inc. na sina Giovanni Manuel Gaerlan at Salvador Gaerlan.

Nag-ugat ang kaso sa P29.1 milyong halaga ng Priority Development Assistance Fund (PDAF) o mas kilala sa tawag na pork barrel ng senador na ibinigay umano sa NCMF subalit natuklasang maanomalya ang paggamit.

Base sa isinampang kaso, nangyari ito noong 2012 matapos ipalabas ng Department of Budget and Management ang P30 milyong halaga ng pork barrel ni Honasan sa NCMF.

Gagamitin umano ang pondo para sa small and medium enterprises at livelihood projects para sa mga Muslim na nakatira sa National Capital Region at Zambales kung saan inendorso umano ng senador ang Focus bilang NGO partner ng NCMF.

Gayunpaman, sinabi ng Ombudsman na nagawa na ang tseke na pambayad sa Focus na nagkakahalaga ng P29.1 milyon bago nila nalaman na sila ang magpapatupad ng nasabing proyekto.