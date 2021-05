Home run ni Stanton sumagip sa Yankees

PINALIPAD ni Giancarlo Stanton ang slider sa left field at itinakbo ng New York Yankees ang 3-2 win laban sa Washington Nationals.

Lusuban ang Yankees mula sa dugout, at namutiktik sa green field ang suot nilang kulay pink na medyas, sweatshirts at wristbands bilang selebrasyon sa Mother’s Day nitong Linggo.

Kumonekta si Stanton sa bato ni Brad Hand para kumpletuhin ang three-game sweep sa pagdayo ng Nats sa Bronx.

Pinasok si Hand bilang reliever sa ninth habang tabla sa 2-2.

Pinitik ni DJ LeMahieu ang grounder papunta kay Starlin Castro, pero sa halip na tumapak sa third ang infielder ay ibinato sa second para sa posibleng double-play.

Naunahan ni LeMahieu ang pukol ni second baseman Josh Harrison sa first kaya nagkaroon ng runners ang Yanks sa magkabilang sulok.

Sumunod sa plate si Stanton, pagkatapos ng 1-2 pitch ay tinamaan ang high slider.

“When you win those games that are down to the wire, it’s big,” ani Stanton. (VE)