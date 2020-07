Home quarantine delikado sa mga kapamilya-Palasyo

Hindi sang-ayon ang gobyerno sa ipinatutupad na home quarantine sa mga nasusuring positibo sa COVID-19 upang maiwasang mahawa ang mga kasama bahay.

Ito ang sinabi ni Cabinet Secretary Karlo Nograles na sya ring tumatayong co-chairperson ng Inter-Agency Task Force (IATF) for the Management of Emerging Infectious Diseases sa panayam ng DZBB.

Ayon kay Nograles mas pinapaboran ngayon ng pamahalaan ang pagpunta sa quarantine facilities ng mga tinamaanng COVID-19.

“We are now discouraging ‘yung tinatawag na mag-home quarantine. Dapat facility quarantine na. So we’re now shifting na kung mahawa, kahit asymptomatic, mas bibigyan ng priority na doon mag-facility quarantine. Anyway, marami pa naman tayong mga facilities na maka-accommodate ng mga mild cases,” dagdag nito. (Prince Golez)