Hollywood: Johnny Depp nanuntok, kinasuhan

Dinemanda ng isang nagngangalang Gregg ‘Rocky’ Brooks ang Hollywood actor na si Johnny Depp dahil sa pag-assault sa kanya ng huli noong nakaraang taon sa set ng pelikulang ‘City of Lies’.

Nagtatrabaho bilang location manager si Rocky ng naturang pelikula, kunsaan gumanap na isang Los Angeles police detective si Depp.

Ayon sa kuwento ni Rocky, may isang eksena raw na hindi makuhang gawin ni Depp. Sinabihan daw ng director si Rocky na sabihin kay Depp na kailangan makuha na niya ang eksena nang tama para matapos na sila.

Noong ipaabot ni Rocky ang mensahe ng director kay Depp, nagwala raw ito at sinuntok ng aktor si Rocky sa ribcage ng dalawang beses.

Nagsisisigaw daw si Depp at sinabihan pa raw nito si Rocky ng, “I will give you $100,000 to punch me in the face right now.”

Amoy alak daw si Depp at noong hindi raw sumagot si Rocky, inutos ni Depp na ilayo siya sa kanyang mga bodyguard.

Nag-file ng physical and verbal assault si Rocky laban kay Depp at unspecified pa ang halaga ng damage na kanyang isasampa sa aktor.