Hollywood actress/singer nabaliw kay Lea

Nagpaka-fangirl kay Lea Salonga ang Hollywood actress na si Keala Settle. Hanggang ngayon daw kasi ay hindi pa maka-get over ang singer-actress sa magandang boses ni Lea.

Nakilala si Keala dahil sa pagganap nito bilang bearded lady na si Lettie Lutz sa film musical na ‘The Greatest Showman’. Siya ang kumanta ng Academy Award nominated song na ‘This Is Me’.

Nag-post ng video si Keala sa kanyang Instagram na kumakanta si Lea sa isang bar noong 1998 sa Los Angeles, California. Inaawit ni Lea ang ‘Reflection’ ang theme song ng Disney animated film na Mulan.

Sa magkakasunod na post ni Keala, pinuri niya ang flawless na pag-awit ni Lea.

“Just so we’re clear…@MsLeaSalonga is a GODDAMN INTERNATIONAL TREASURE. I could listen to her sing FOOOOOOOREEEEEEVERRRRRRRR.”

“Okay everyone wants the full length version…I’m still crying. Thank u @MsLeaSalonga for my “set list” that night. It was a great night.”

Hindi pa nakontento si Keala sa pag-post ng video dahil nag-post pa ito ng photo ni Lea at heto ang nilagay niyang caption:

“I can’t stress enough how much I love her. Her voice is clear as crystal. She is salt of the earth. I am obsessed with her. @msleasalonga you are my idol.”