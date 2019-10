Hollywood actor nagkuwento sa pagiging Pinoy

Bilang isang tipikal na Pinoy, ikinuwento ni Jacob Batalon, na ipinanganak sa Hawaii at pinalad ma­ging Hollywood actor ang pagkain niya ng balut kasama ang local celebrities sa Manila leg ng kanyang Asian tour upang i-promote ang pelikulang ‘Spider-man’.

Si Jacob, na anak ng mga migran­teng Pilipino mula Pangasinan, ay kinikilala na ngayon sa Hollywood sa kanyang pelikulang ‘Spiderman’ at ‘Infinity War’.

Ang Asian fan tour ng ‘Spider-Man: Far From Home’ ang nagdala kay Jacob upang makarating sa Maynila noong Setyembre 20.

Sa kanyang maikling pananatili sa Maynila, nakilala ng aktor ang kanyang mga tagahangang Pilipino, media at executives mula sa GMA network na may hawak ng eksklusibong mga karapatan upang i-air ang seryeng ‘Spider-Man’.

Sa isang press presentation, pinag-usapan ang pinakamahusay na kaibigan ni ‘Spider-man’ na si Ned Leeds, ang posibi­lidad na makatrabaho ang mga aktor na Pinoy.

Umaasa si Batalon na makakabalik siya ng bansa upang magkaroon ito ng oras at marahil ay makagawa ng isang masayang proyekto sa hinaharap. Ginampanan ni Jacob si Ned Leeds, ang best buddy ni Peter Parker sa ‘Spider-man’.

Ang 22-anyos na aktor, na huling bumisita sa Pilipinas noong siya ay 4 na taong gulang, ay napag-usapan ang pagiging proud ng mga Pilipino. “Fi­lipinos are really a proud people and I’m very proud and love you all for being proud of me. This is all very overwhelming for me.”

Sabi ni Jacob, sinubukan na rin niyang kumain ng balut, isang nilagang itlog ng pato na may embryo sa loob. “In Hawaii, they do the exact same thing. There’s a lot of Filipinos in Hawaii and we eat that all the time. It’s so good. Some people can’t take the fact that there are fea­thers in the egg sometimes. But I love that. And you drink the soup that’s inside of that.”

Ang real-life best buddy ng Spider-Man na si Tom Holland ay nagbahagi rin na nais niyang mabisita ang mga baybayin ng Pilipinas at ang Hundred Islands ng Pangasinan, ang ugat ng kanyang mga magulang. (Mina Aquino)