Hollywood actor Michael Copon atat nang makatrabaho si Bea

Nasa Pilipinas na ngayon ang Hollywood actor na si Michael Copon.

Si Michael ay bumida sa pelikulang Scorpion King 2, One Tree Hill. Isa rin siyang prodyuser, at direktor.

“What’s up guys. Here in the Philippines. This is just a first day of my many days,” sabi ni Direk Copon sa kanyang Instagram, na excited na ngang magsyuting.

Kasama ni Copon ang kanyang misis at anak sa Pilipinas.

At syempre, bitbit din niya ang kanyang production staff, mula cameraman, hanggang sa assistant director.

Sobrang excited si Copon sa pagbalik ng Pilipinas para gumawa ng pelikula.

Sila raw ni Francis Lara Ho ang sumulat ng kuwento, at nagprodyus ng pelikula (1521 ang title). At si Mary Krell-Oishi ang screenwriter.

Binanggit nga niya ang bida nila na si Bea Alonzo.

Ang 1521 ay tungkol sa pre-Spanish era sa Pilipinas, na kung saan ang young native princess with goddess-like beauty ay na-in love sa isang dashingly handsome Spanish soldier.

Alin nga ba ang mas mangingibabaw, ang pagmamahal sa kapwa o nasasakupan, o ang pag-ibig sa isang taong gusto mong makasama habangbuhay?

Ayon pa rin kay Copon, marami pang Pinoy star ang makakasama sa pelikula.

Ang sabi, kasama rin sa pelikula sina Maricel Laxa, Hector David, Jr., Krista Kleiner. At siyempre si Michael Copon na gaganap umano bilang si Lapu-Lapu.

“I cannot wait to share more and more…” sabi ni Copon.

Sobrang excited na nga ang mga fan ni Bea. Pero, ang tanong lang, maglalagare kaya si Bea sa 1521 at sa serye nila ni Alden Richards?

Aba, super busy ang aktres, ha! Kaya siguro nilulubos-lubos na nila ni Dominic Roque ang pagsasama, para pagsabak na niya sa shooting ng 1521 ay focus na siya sa trabaho.

Cloe natuwa sa sampal ni Jaclyn

Hangang-hanga si Jaclyn Jose sa bida ng pelikulang ‘Tahan’ na si Cloe Barreto. Sa trailer pa lang, makikita na nga kung paano nakipagsabayan si Close sa mahusay na aktres.

Sabi ni Jaclyn, lahat ng suportang kailangan niyang ibigay sa isang baguhan na tulad ni Cloe ay binibigay niya. Hindi raw niya tinatakot o pinararamdam sa mga baguhan na mahusay siyang artista, dahil baka sa halip na makaarte ay lalo pang kabahan, matakot.

Halos pareho nga ang pinagdaanan ni Jaclyn sa ginagawa ngayon ni Cloe. Nagsimual si Jaclyn bilang sexy star, at ngayon nga ay isa na siyang ginagalang na aktres.

Payo nga ni Jaclyn sa mga baguhang hubadera, gawin lang nila kung ano ang dapat gawin. Kung kailangang maghubad, maghubad lang, para hindi na paulit-ulit o tumatagal ang eksena.

At siyempre, dapat ay ituon ang utak sa pag-arte, para magawa ang hinihiling ng direktor.

Aminado naman si Cloe na may mga moment na natutulala lang siya kay Jaclyn. May eksena nga raw na hindi pa man sila nagsyusyuting ay umiiyak na siya.

“Sinabihan lang po ako ni Miss Jaclyn na relax lang, chill lang, maayos din ang lahat,” sabi ni Cloe.

Siyempre, nakatikim din si Cloe ng hagupit ni Jaclyn. Malulutong na sampal nga ang dumapo sa kanyang mukha mula kay Jaclyn.

“Natutuwa ako na nasampal ako ng isang Jaclyn Jose!” buong pagmamalaking sabi pa ni Cloe.

Anyway, mabibigla kayo sa ‘Tahan’ na sinulat ni Quinn Carillo, at dinirek ni Bobby Bonifacio, Jr.

Sabi nga ni JC Santos, ibang-iba ang pelikulang ito. At maraming beses daw siyang nag-shock sa mga eksenang pinagawa sa kanya ni Direk.

“Shocking ang idea ni Direk Bobby sa pagpatay!” sabi ni JC.

Well, mapapanood sa July 22 sa Vivamax ang ‘Tahan’.