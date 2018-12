‘Holiday of Obligation’ ngayong Sabado

Ipagdiriwang ng Simbahan ngayong Sabado (Disyembre 8) ang Kapistahan ng Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birheng Maria – ‘Holiday of Obligation’ para sa lahat ng Katoliko sa buong mundo, ibig sabihin, kaila­ngang maglaan ng oras upang makapagsimba sa araw na ito, lalo’t higit kinikilala ang Mahal na Ina sa nasabing titulo sa ating bansa bilang ‘Patroness of the Philippines.’

Taon-taon ginugunita ng Iglesia ang dakilang Pista upang bigyan-diin ang katotohanang ipinaglihing walambahid ng kasalanan ang Mahal na Birhen dulot ng isang katangi-tanging “pribilehiyo” ng langit. Mahabang panahon ang lumipas bago tuluyang na-italagang “dogma” ng Iglesia ang nasabing paniniwala noong Siglo XIX.

Nagsimula ang tradisyon sa pagkilala ng kalayaan ni Maria sa anumang kasalanan sa mga Orthodox noong Siglo VII. Sa Iglatera noong Siglo XII naging kostumbre na ito. Siglo XIII naman nang nagsimula ang debate tungkol dito, hanggang ipagtibay ni Papa Pio IX noong 1854 na hindi maipagkakailang parte ito ng pananampalataya ng Simbahan.

Malaki ang kontribusyon ni Duns Scotus (d. 1308) sa Teolohiya ng tamang pag-intindi ng “kalinis-linisang paglilihi” sa Mahal na Birhen. Paliwanag ng batikang Pransiskano at Pilosopo, ‘pinangindapat’ ng Diyos si Maria mula pa sa sinapupunan nang ipaglihi siya ng kanyang ina na si Santa Ana.

Ayon kay Scotus, ‘espesyal’ ang sitwasyon ni Maria sapagkat ipinaglihi itong walang anumang bahid ng kasalanan; batid na ng Ama noon pa mang simula na siya ang magiging Ina ni HesuKristo. Noong 1476, iniutos ni Pope Sixtus IV na ipagdiwang ng buong Iglesia ang nasabing Pista nang may bantang “excommunication” sa mga tatanggi.

Nang pinagtibay ni Pio XII ang dogma, inatasan ng Santo Papa sa pamamagitan ng kanyang Apos­tolic Constitution, ‘Ineffabilis Deus’ ang lahat ng Kristiyano sa buong mundo na tanggappin ang turo at tradisyon ng Simbahan bilang ‘katototohanan’ o parte ng ‘Deposito ng Pananampalataya’.

Sabi ng Papa: “We declare, pronounce, and define that the doctrine which holds that the most Blessed Virgin Mary, for the first instant of her conception, by a singular grace and privilege granted by Almighty God, in view of the merits of Jesus Christ, the Saviour of the human race, was preserved free from all stain of original sin, is a doctrine revealed by God and therefore to be believed firmly and constantly by all the faithful.” (Cfr. CCC 491)

Tunay na naging malaya ang Mahal na Birhen, giit ng Simbahan, sa anumang dungis ng kasalanan, ito’y bahagi na ng plano ng Diyos upang maging karapat-dapat siyang tumayong ‘Ina ng Tagapaglitas.’ “It would be an insult to the Holy Spirit if Mary were not preserved from Original Sin,” dagdag pa ng Iglesia.

Sa huli, giit ng ­Simbahan, “It is most ­appropriate that we celebrate the ­solemnity of the Immaculate ­Conception during the season of Advent to emphasise that arrival of Mary is a critical step in the historical preparation for the coming of the Messiah- that God planned and prepared a fitting dwelling place for his Son by giving her freedom from sin.”

Ergo, ang paggunita ng Immaculate ­Conception ay ­selebrasyon ng kabanalan ng Diyos at Kanyang walang hanggang poder na iligtas ang tao.

Prueba daw ito na gagawin ng Diyos ang lahat upang makamit natin ang kaligtasan. Dalangin ng Simbahan para sa lahat ngayong Pista ng Kalinis-linisang Paglilihi na tulad ni Maria, maging dalisay din ang ating puso at isipan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos.