Holen namumurong walisin sa merkado

Maging ang holen na isa sa mga pinakapopular na laruang pambata ay pag-aaralan na rin ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) upang malaman umano ang mga epekto nito sa kalusugan.

Ayon sa DENR, ang pag-aaral ay bilang tugon sa pahayag ng BAN Toxics na ang mga holen ay maaaring may negatibong epekto sa katawan dahil gawa ito sa marmol.

Sa panig ng BAN Toxics, napag-alaman umano nila na ang mga holen ay nagtataglay rin ng cadmium.

“Cadmium exerts toxic effects on the kidneys, as well as the skeletal and respiratory systems, and is classified as a human carcinogen,” saad ng BAN Toxics.

“We need to inform and caution the public, especially mothers and children, of the dangers which come from small but terrible marble toys that are sold in the market. They are choking hazards and exposure to these toys may also cause cancer,” wika ni BAN Toxics campaigner Thony Dizon.

Dahil sa babala ng BAN Toxics, pag-aaralan ng DENR ang mga holen. (Mark Joven Delanatar)