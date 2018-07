Holdaper/karnaper bulagta sa pulis

PATAY ang isang kilabot na holdaper at karnaper nang makipagbarilan sa mga pulis kahapon nang madaling-araw sa ­Parañaque City.

Namatay noon din sa pinangyarihan ng insidente ang hindi pa nakikila­lang suspek na nasa edad na 30 hanggang 35-anyos,­ makaraang magtamo ng ilang tama ng bala sa iba’t ibang bahagi ng katawan buhat sa hindi pa batid na kalibre ng baril.

Habang ang isang ka­sabwat nito ay mabilis na nakatakas at kasalukuyan naman hinahanting ng mga awtoridad.

Batay sa isinumiteng report ni Senior Supt. Victor Rosete, hepe ng Parañaque City Police dakong ala-1:45 nang madaling-araw nang maganap ang insidente sa West Service Road Brgy. Sun Valley ng nasabing lungsod.

Sakay ang suspek at ang kasabwat nito ng isang motorsiklong walang plaka at habang binabaybay nila ang Poblete­ compound ng naturang lugar ay namataan ng mga ito ang isang motorsiklo na minamaneho ng lady guard ng Okada Hotel Resort and Casino na si Reah Jornadal, 23, nakatira sa Teresa, Brgy. Bagong Bayan, Taguig City at binabagtas din nito ang naturang lugar.

Hinarang at naglabas­ ng baril ang mga suspek­ na tinutukan nila si ­Jornadal at nagdeklara ng hold-up.

Dito na nila tinangay ang bag ng biktima at kinarnap ang motorsiklo nito.

Nagsisigaw ang biktima ng tulong at tiyempo namang nagpapatrolya sina PO1 Mark John Fontehon; Francisco Bula at John Mark Oloa, nakatalaga sa Parañaque City Police at kaagad na rumes­ponde ang mga ito.

Dito na nakipagbarilan­ ang mga suspek sa mga pulis hanggang sa nagkaroon pa ng habulan at pagsapit ng West Service Road, Brgy. Sun Valley ay dito bumulagta at wala ng buhay ang nasabing suspek at mabilis na ­tumakas ang kasabwat nito.