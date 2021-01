Ho may ‘hugot’ sa mga pagong

ISANG bakasyon sa Bataan kasama ang kanyang pamilya ang kina-enjoyan ni athlete-host Gretchen Ho.

Sa isang Instagram video ng dating balibolista ng Philippine SuperLiga, ibinahagi nito ang kanyang naging experience sa pagpapakawala ng baby turtles sa karagatan.

“How turtle releases are really like bakit sa TV parang ang seamless ng mga turtle release!! Bat yung pagong ko..” banat ng 5-foot-8 middle blocker na naglaro para sa Ateneo Lady Eagles.

Sey pa ni Ho, “ang gusto ko lang sabihin sa pagong na ito: ‘You cannot discover new oceans unless you have the courage to lose sight of the shore.’!!!!”

Matatandaan na huling lumaro si Ho sa PSL noong 2015 at ngayon ay isa nang television host at presenter. (JAToralba)