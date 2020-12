Ho may 100 bike sa mga binaha

GOOD news!

Panibagong 100 bisikleta ang ipamamahagi ni former volleyball star Gretchen Ong Ho para sa mga binaha nang binagyong Cagayan Province.

“We are bringing 100 bikes to Cagayan flood victims tomorrow. We’ll be working on this citizen’s group, iLead Tuguegarao #DonateABikeSaveAJob,” tweet ng ex-Philippine SuperLiga (PSL) at University Athletic Association of the Philippines (UAAP) volleybelle.

Pagpapatuloy lang ito sa proyekto ng 29-anyos at may taas na 5-7 na Manileña na aktuwal niyang sinimulan nang sumabulat ang Covid-19 sa bansa nitong Marso. Unang grupong hinandugan niya ang mga frontliner.

Pinalawak pa ng dating Petron Blaze at Ateneo Queen Eagle ang kanyang proyekto sa pagpaling naman sa mga pinerwisyo ng bagyong `Ulysses’ sa pagkakataong ito. (Aivan Denzel Episcope)