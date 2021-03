HM po? Mga netizen tinawaran P582M Amanpulo property

Nag-viral ang Facebook post ng isang real estate company na nagbebenta ng isang property sa Amanpulo, ang mga netizen kasi kanya-kanya sa pagbanat para ‘makatawad’ sa P582,000,000 halaga nito.

Sa post ng Lucent Property, nilabas ang larawan ng isang bahagi ng isla at deskripsyon ng binebentang property. Mayroon umano itong 7,000 square meter na lot area, apat na casitas, 5 banyo, at staff house. At ang presyo ay aabot sa $12,000,000 o P582,000,000 na depende pa sa kasalukuyang conversion rate.

Umani ito ng iba’t ibang reaksyon sa mga netizen.

May iba na nagtatanong pa kung may bawas pa ito.

“wala nang bawas yan?”

“May pwd discount ba yan?”

Ang ibang mga netizen, hinahanap si Jeff na contact person sa nasabing post, “Hi jeff, kumain ka na ba? Wala na bang bawas yan? Baka naman mapagusapan pa.”

Marami ring netizen ang nakikipagpalit na lang. Sabi ng isang nag-comment, “Pede po ba barter sa halaman ng lola ko.”

“Swap sa faceshield. galing yan sa pinag xray-han ni taguro 10 porsyento,” sabi naman ng isa na ang tinutukoy ay isang karakter sa classic anime.

“Wait po pag iponan ko lang po muna hanggang kabilang buhay,” sabi naman ng isang netizen, na sinundan ng iba pang nagbiro kung pwede daw bang utang muna at 80 years to pay.

May isang netizen tila damit ang bibilhin sa comment niyang, “Why selling so cheap? Is it preloved?”

Ang isa naman, “PASS di kaya ng kidney ko. kahit ipagsama-sama ko pa buong kidney ng angkan.”

Biro naman ng isang netizen, “I can buy you, your friends and that island!”

Umabot na sa 20,000 shares at higit 9,000 reaction ang nasabing post.