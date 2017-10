HK trip bonus ni Digong sa sumabak na lady soldiers sa Marawi

Bakasyon grande sa Hong Kong ang regalo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga babaeng sundalo na ipinadala sa Marawi City.

Sinabi kahapon ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar na mu­ling inulit ng Pangulo ang kanyang pangako na trip to Hong Kong sa mga babaeng sundalo matapos ideklara ang liberasyon ng Marawi noong Martes mula sa mga terorista.

Maaaring magsama ng dalawa ang bawat babaeng sundalo sa kanilang bakasyon sa Hong Kong at sagot din ni Pangulong Duterte ang hotel accommodation at pang-shopping nila.

Libre naman aniya ang kanilang tiket sa eroplano mula sa Cebu Pacific.

“Pinangakuan iyong mga sundalo na babae ng trip to Hong Kong for three. So iyong eroplano, sagot ng Cebu Pacific. Iyong hotel at saka allowance, sagot ni Presidente. Tapos iyong mga lalake, iba iyong pa­ngako sa kanila,” pahayag ni Andanar.

Ayon sa Kalihim, kailangan din ng mga sundalo ang konting pahinga matapos ang halos limang buwan na pakikipagbakbakan sa Maute-ISIS terror group sa Marawi.

Sinabi ni Andanar na kinikilala ng Pangulo ang sakripisyo ng mga sundalo para maipagtanggol ang bansa laban sa mga gustong manakop at maghasik ng gulo.

Samantala, para naman sa mga nasugatang sundalo na hindi na maaa­ring makabalik sa serbisyo dahil sa tinamong pinsala sa pakikipaglaban, sinabi ni Andanar na bibigyan sila ni Pangulong Duterte ng ibang trabaho para may ibang pagkaabalahan.

“Nangako ang Presidente ng trabaho para doon sa mga wounded-in-action na hindi na puwedeng bumalik sa AFP dahil naputulan ng paa at malala na ang sitwasyon,” sabi pa ni Andanar.