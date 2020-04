HK style food para sa frontliners

Mahirap, delikado at stressful ang pagiging frontliner sa giyera laban sa Covid-19. Walang oras ang pagkain at minsan ay kahit ano na lang ang maisubo lalo na at laging nagmamadali at busy sa pagsalba ng buhay.

Hindi lang nourishment ang naibibigay ng pagkain kung hindi saya rin. Lalo na kung ito ay niluto ng may pagmamahal.

Isang Hong Kong Style restaurant sa Pasig City ang naghahatid ng daan-daang libreng food packs sa mga health workers simula nang ipatupad ang lockdown sa Metro Manila.

Ang Wu’s Kitchen, na ang specialty ay inihaw na Hong Kong roastings at iba pang Chinese food, ay naghahatid ng masarap na spareribs rice, sweet & sour pork or fish, salt & pepper spare ribs, lemon chicken at iba pa sa mga health workers ng halos dalawampung ospital sa Metro Manila. Umaabot na sa 12, 600 food packs ang kanilang naipapamahagi simula noong Marso.

Ang kwento ni Kat Alvero Go ng Wu’s Kitchen, “isang kasama ko sa Let’s Eat Pare Vendors Group ang nagpost kung sino ang interesadong magdonate ng pagkain sa frontliners. Ang sabi ko, puwede kaming magdonate ng good for 100 people for 2 days.”

Pero naramdaman ni Kat na hindi ito sapat kaya’t humingi rin siya ng tulong sa Viber group ng Xavier Batch 2031 Parents, at nagdonate din sila para sa RITM Alabang na maraming Covid-19 patients. Nanganak na nang nanganak ang nagdodonate hanggang sa pati ang mga ka-batch niya sa ICA, kliyente ng Wu’s Kitchen at mga pamilya at kaibigan ay sumama na rin kaya’t nakapaghahatid na sila sa mas maraming ospital.

“Patuloy kaming maghahatid ng pagkain sa health workers as long as mayroong NCov crisis. Kailangan ng nourishment at maayos na pagkain ng ating mga frontliners lalo na’t wala silang oras bumili ng pagkain sa labas.”

Ang Wu’s Kitchen ay nasa 707 Shaw Boulevard Kapitolyo, Pasig City. Lilipat sila sa Estancia Mall extension sa Pasig kapag inalis na ang enhanced community quarantine.

Ang kanilang specialty ay Roasting Combination ng asado, lechon macau at roasted Peking duck. Mayroon din silang tausi chicken feet, hakaw, pork siomai, Japanese siomai, kuchay dumpling, brisket noodles at iba pa na tila magdadala sa iyo sa Hong Kong dahil sa pagiging authentic ng lasa.