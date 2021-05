HK binawi ‘no vaccine, no visa’ sa mga OFW

Ikinatuwa ng Malacañang ang pagbawi ng gobyerno ng Hong Kong sa ‘no vaccine, no visa’ policy para sa lahat ng mga overseas Filipino worker (OFW).

Gayunman, sa halip na bakuna ay mandatory swab testing na ang direktiba ni HK Chief Executive Carrie Lam para sa lahat ng mga Pilipino roon.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na na-appreciate ng Palasyo ang desisyon ni Lam at suportado nila ang direktiba nitong mandatory testing.

Sa katunayan, anang kalihim, pinapalakas ng gobyerno ang COVID-19 testing sa bansa dahil na rin sa pagdami ng mga virus variant dito.

“We are also ramping up our own testing here in the Philippines because talaga namang kapag hindi ko tinest, hindi mo alam kung nasaan ang ating kalaban,” dagdag ni Roque.

Nauna rito, inalmahan ng Palasyo at Department of Foreign Affairs ang ‘no vaccine, no visa’ ng Hong Kong para sa lahat ng OFW doon at iginiit na dapat ipatupad din ito sa lahat ng mga foreign national sa HK. (Aileen Taliping)