Hiwalayan kay Seth masakit: Hindi ko sinugod si Francine – Blythe

Umabot halos ng sampung minuto ang inihandang statement ng Kapamilya star na si Andrea Brillantes sa kanyang Instagram Live.

Pagkatapos nga ng mga isyu sa kanilang tatlo nina Seth Fedelin, Francine Diaz, ngayon lang nagsalita si Andrea. Nagpauna naman ito na binabasa niyang talaga ang statement niya para raw wala siyang makakalimutan.

Sinimulan ni Andrea sa pasasalamat kay Seth dahil sa ginawang pagdepensa sa kanya, after na tanggapin niya ang proposal ng ngayo’y boyfriend na basketball player/actor na si Ricci Rivero.

Sabi ni Andrea, “I would like to say thank you to Seth Fedelin for speaking up. Thank you, Ali kasi kahit hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako pinabayaan.

“Alam ko na this past few months, napakahirap para sa atin, para sa ating dalawa at para sa ating lahat. And I have mad respect for you dahil kinaya mo pa rin akong ipagtanggol, kahit alam ko na gustong-gusto mo na rin magsalita.”

Inamin na rin ni Andrea na nagkaroon talaga sila ng relasyon ng ka-loveteam sa loob ng 2 years and 3 months. Sey pa niya, “We broke-up last year, early October ‘yon. It was a painful break-up but it was a mutual decision, ‘yung paghihiwalay namin. We both loved each other truly and deeply. We learned so much from each other but in the end we realized na we weren’t growing as individual na.”

Inisa-isa rin ni Andrea ang mga naging isyu at inamin nito na ang pagkakamali niya, dahil mas pinairal daw niya ang emotion niya. Sobra raw siyang in pain noong makita niya ang larawan nina Seth at Francine na magkasama (pero hindi niya binabanggit ang pangalan ng huli) kaya nag-post siya. Huli na raw nang malaman niya ang totoo.

Kaya sana raw, maging lesson sa lahat na think before you post.

Pero pinakadiin-diin ni Andrea na hindi raw totoo na sumugod siya sa dressing room. Sabi pa niya, May CCTV raw sa buong ABS-CBN at nanghingi raw siya ng kopya para maipakita ang ebidensiya kung nasaan siya.

Inisip din daw niya na mag-file ng kaso sa mga nagpapakalat ng naturang isyu. Marami na nga naman siyang napagdaanan, in fairness, totoo naman, kaya ano na lang nga naman ang isyu na ito sa kanya.

Eh ngayon, obvious na happy siya sa bagong boyfriend pero malinaw niyang sinabi na okay sila ni Seth at napag-usapan nila na tuloy-tuloy pa rin sila sa trabaho nila.

Sey pa rin ni Andrea, “Masaya na ang puso ko ngayon at ipagdadasal ko na sana, matutuhan na rin nating lahat na maging masaya para sa iba.”

Sa isang banda, kahit obvious naman na si Francine ang isa sa tinutukoy niya, ni isang beses ay ‘di nagawang mabanggit ni Andrea ang pangalan ni Francine.

At sa totoo lang, si Andrea yata ang isa sa napakaraming bashers pero, napakarami rin followers. Aba, in 10 minutes, humamig agad ng ng 158,000 viewers ang ginawa niyang IG Live.

Int’l actor Marcelo, Andrea Torres magsasama sa Palawan

Hindi pa pala tapos ang shooting ng pelikulang “Pasional,” ang pelikulang pinagbibidahan ng Kapuso star na si Andrea Torres na kunsaan, shinoot sa Argentina under Malevo Films.

Nag-post si Andrea sa Instagram na kasama niya ang ibang cast at production ng movie. Obviously, si Andrea naman ang host ngayon bilang nasa home country niya ngayon ang mga ito.

Lumipad si Andrea kasama ang mommy niya sa Argentina kasagsagan pa rin ng pandemic. Malaking bagay na level 1 na lang ngayon at ang production at cast naman ang nasa bansa.

Ayon kay Andrea nang maka-chat namin, ‘yung mga beach scenes naman daw kasi ang kukunan nila at dito nagustuhan ng prod dahil magaganda raw ang dagat sa bansa.

Sa Caramoan at Palawan daw ang location nila.

Ang director ng Pasional ay si Franciso D’Intino.