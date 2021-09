Hiwalay na sa dyowa? Nadine nagpatabas ng buhok, gupit lalake na

Ang dami na naming binulabog ni Nadine Lustre dahil sa bagong look niya, o bagong hair styel niya.

Mullet nga ang tawag sa hair style ni Nadine, na makapal ang itaas, at medyo sadsad ang parehong gilid.

Ang mullet ay pangkaraniwang style ng mga lalake, kaya ang daming naloka na ginawa ito ni Nadine sa sarili niya.

Pero, dahil sa naturang photo ay halos hubad na naman si Nadine, na may hawak lang siyang green blouse, pero kita pa rin naman na may bra at panty siya, hindi masyadong napansin ang pagiging mukhang lalake niya.

Mas napansin pa rin talaga ng mga fan na kahit short hair siya, super maalindog pa rin, o super lakas ng sex appeal.

“Sis finally did the mullet!!!!! Obsessed!” reaksiyon ni Gabs Gibbs.

“Ay o!!” sabi naman ni Direk Jadaone.

“Yes!” tili naman ni Bretman Rock.

Well, hindi nga handa ang mga fan sa bagong itsura ni Nadine, pero agad-agad nilang tinanggap, dahil mas gumanda nga raw ito.

“I was not prepared! Slayin’ it again!” sabi pa ng iba.

Well, pero dahil biglaan nga ang pagpapagupit ni Nadine, pumasok na naman ang mga nang-iintriga, na baka may pinagdadaanan ito, na baka break na ito sa non-showbiz boyfriend niya.

Di ba nga, may paniniwala kasi ang marami na kapag ang isang babae, biglang nagpa-short hair, nakipaghiwalay `yon sa dyowa!

Well… (Dondon Sermino)