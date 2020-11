Hiwalay na: Andrea ‘nilayasan’ si Derek

Nagpadala kami ng parehong private message kina Andrea Torres at Derek Ramsay. Habang isinusulat nga lang namin ang kolum namin ay wala pang sagot pareho.

Pareho ang dalawa sa mga artistang naa-appreciate namin na kapag may tinanong ka sa kanila, sinasagot nila. Kaya nalungkot kami kung totoo ngang break na sila.

Pero, malaki rin naman ang posibilidad na baka may tampuhan lang. At kung pagbabasehan ang galawan ng kanilang social media accounts, lalo na ang Instagram, madaling isipin na si Andrea ang may tampo dahil si Andrea ang hindi na naka-follow sa Instagram account ni Derek. Nag-delete or nag-hide rin ito ng mga pictures nilang dalawa.

Habang si Derek ay nag-like pa sa IG post ni Andrea three days ago lang.

Binasa namin ang mga comment sa latest post ni Derek sa IG, grabe na naman ang nga comments na ibinabato sa actor. Wala pa namang kumpirmasyon kung ano na nga ang estado ng relasyon nila, matitinding akusasyon at panlalait na ang binabato rito.

Kabaligtaran naman sa mga nagko-comment kay Andrea. Karamihan din ng comments, nanghihinayang sa AnDrek Vlog at sa bahay na ipinatayo ni Derek kung totoong wala na nga raw ang dalawa.

Concert ni Alden sold out

Mahigit 200,000 pesos din ang nalikom ng Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards sa pagla-livestream niya ng kanyang online game.

Lahat ng mga natanggap niya na may stars sa larong Mobile Legends ay may katumabas na halaga at yun nga ang ido-donate niya sa mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo.

Kahit sa paglalaro niya at sa gitna ng kaabalahan ni Alden ngayon, nagagawa at nakukuha pa rin niyang mag-isip ng paraan para makatulong palagi sa mga nangangailangan.

Sabi nga ni Alden sa kanyang Twitter post, “Maraming salamat sa lahat ng nag-donate. Patuloy po tayong tumulong sa abot ng ating makakaya sa nasalanta ng bagyo. God bless and keep safe.”

At kahit nga may pandemic, tuloy na tuloy pa rin ang pagdiriwang ni Alden ng kanyang ika-10th anniversary in showbiz. Kaya halos araw-araw rin ang ginagawa niyang pagre-rehearsal para sa kanyang virtual concert na “Alden’s Reality” sa darating na December 8.

Almost sold out na raw ang tickets kaya sa mga gusto pang ma-experience ang virtual concert na ito ni Alden, bumisita lang sa www.gmanetwork.com/synergy.