Hiwalay na 3×3 bubuuin ng SBP

Isang disiplina na lamang sa pagitan ng tradisyunal na basketball o ang 5-on-5 at bagong bunga na 3×3 o tatluhan ang maaring pagtuunan ng mga manlalaro partikular na sina Alvin Pasaol, Joshua Munzon, Christian Jaymar “CJ” Perez at Moala Tautuaa.

Ito ay matapos ipaliwanag ni Samahang Basketbol ng Pilipinas president (SBP) Al Panlilio na hiniling ng FIBA ang pagbuo ng hiwalay na pambansang koponan na magrerepresenta sa bansa sa event na 3×3 at sa basketball.

“FIBA really asked me to separate 3×3 from 5-on-5. Magkaiba kasi talaga ang process of Olympic Qualifying ng mga event na iyan. Iyung 3×3 ay nakakapag-earn kasi ng world ranking points ang players at country represented and the players also earn money from participating, “ sabi ni Panlilio.

Maliban sa pagiging No.1 at 2 sa ranking sa bansa, bitbit din nina Munzon at Pasaol ang pinakamataas na ranking sa lahat ng mga Pilipinong nakalista sa FIBA World rating at isa sa dahilan na nakapagkuwalpika sa Pilipinas tungo sa pagsabak sa Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa Mayo sa Graz, Austria.

“I don’t know, baka ang 3×3 pa ang mauna sa Olympics. Maganda na rin siguro iyun, dahil we have two paths of making it to the Olympics,” sabi pa ni Panlilio. (Lito Oredo)