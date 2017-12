HIV epidemic agapan, 31 ang kaso kada araw

Naaalarma na ang tanggapan ni Department of Health (DOH) Secretary Francisco Duque sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga taong infected ng human immunodeficiency virus (HIV) sa Pilipinas kung saan nakakapagtala aniya ang pamahalaan ng 31 kaso nito kada araw.

Sa pag-oobserba ng World AIDS Day kahapon na ginaganap tuwing ­unang araw ng Disyembre, umapela ang Kalihim sa mga HIV carrier na itinatago pa rin ang kanilang mga sakit at hiniling sa mga ito na lumantad na para matulungan sila.

“If people will be afraid to come out, we cannot control the spread of AIDS among our population,” pahayag ni Duque.

Binanggit ni Duque ang mga estadistikang nakalap ng DOH ukol sa HIV infection sa Pilipinas.

Aniya, simula Enero 1984 hanggang Agosto 2017 ay umaabot sa kabuuang bilang na 46,985 HIV cases ang naiulat sa DOH. Mula sa nasabing datos, nasa 31,475 HIV positive aniya ang naitala o 67% ng kabuuang 46,985 na reported HIV case sa kagawaran.

Mula sa nasabing bilang ng mga HIV positive ay 33% o 15,505 lamang ang kumuha ng libreng antiretroviral medicine na inaalok ng DOH.

“The best thing we can do to reverse the rising of HIV epidemic is to focus on prevention which means access to condoms, awareness program,” ayon kay Duque.

Mula rin umano noong Enero hanggang Agosto ngayong taon, karamihan o 84% ng reported HIV cases ay mga lalaki na nakipagtalik sa kapwa nila lalaki.