HIV-AIDS Policy Law pirmahan na!

Ngayong araw ay ginugunita ng buong mundo ang World AIDS Day para magkaroon ng kamalayan ang mga tao na pigilan ang pag­laganap nito at matugunan ang lahat ng mga pangangailangan ng mga taong may HIV.

Kamakailan ay niratipika ng dalawang kapulungan ng Kong­reso ang Philippine HIV at AIDS Policy Law at naghihintay na lamang ito ng pirma ng Pangulo upang maging ganap na batas.

Inabot ng humigit-kumulang sampung taon bago tayo nakapagpasa ng panibagong panukala sa Kongreso upang magkaroon ng komprehensibong polisiya para sa HIV-AIDS sa bansa. Hindi naging madali ang ating tinahak na landas para maratipika ito at nagpapasalamat tayo at napagtagumpayan natin ito. Konting paghihintay nalang at manalangin tayo na ito’y mapirmahan agad ng Palasyo.

Sinusulong ng batas na ito ang pagbibigay ng tinatawag na ‘multi-sectoral approach’ sa pagresponde sa epi­demya ng HIV sa bansa. Sisiguraduhin na ang mga lokal na komunidad, mga civil society organizations (CSOs) at ang mga biktima ng HIV ang nasa gitna ng prosesong ito.

Hindi lamang sisi­guraduhin na magkakaroon ng access sa mga gamot ang mga taong may HIV, kung hindi magkakaroon din ng nararapat na mekanismo sa usapin ng diagnosis at treatment pati na sa counseling.

Kapag naging ganap na batas na ito at maipatupad kaagad ng pamahalaan, tinata­yang mapapahupa natin ang patuloy na pagtaas ng kaso ng HIV-AIDS sa bansa. Ang HIV at AIDS Policy Law ang magi­ging modernong polisiya upang maayos na matugunan ang epi­demyang ito ng Pilipinas.

Isa sa nakapaloob sa panukala ay ang pagkakaroon ng tama at makabagong mga pag-aaral tungkol sa HIV sa mga paaralan at sa mga tanggapan ng paggawa. Kaila­ngan nating pagtibayin ang pagpapakalat ng tamang edukasyon at impormasyon tungkol sa HIV sapagkat marami sa mga kabataan natin edad 15 hanggang 30 ang nagpositibo sa HIV.

Ang malaking bahagi ng pagsugpo sa HIV-AIDS ay ang pagbibigay ng tama at ma­kabagong impormas­yon sa ating kabataan. At ang pagkakaroon ng tamang impormasyon ay makakaiwas din sa diskriminasyon na dinaranas ng ating mga kababayang may HIV.

Ang mamamayan ang tunay na makikinabang sa ganitong mga progresibong batas. Ang diskriminasyon sa lahat ng aspeto ng ating lipunan ay hindi nakakatulong sa pag-usad ng ating bayan. Ang ating mga kababayang may HIV ay may karapatan na mabuhay nang maa­yos at may dignidad sa isang malayang bayan.