HIV & AIDS policy law, kayang pigilan ang pataas na kaso ng HIV sa bansa 

Tinatayang 38 na kaso ng human immunodeficiency virus (HIV) ang naitatala kada-araw ng Department of Health (DOH) sa buong bansa ngayong 2019. Higit na mas mataas ito kumpara sa 32 na kaso kada-araw noong nakaraang taon.

Inulat ng DOH na nitong Marso lamang ay may 1,172 na mga bagong kaso ng HIV at 215 sa mga ito ay nasa advanced stage na ng acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Marami ring nagulat sa ulat ng DOH nitong linggo na may bagong 136 na kaso ng HIV/AIDS ang naitala sa Bulacan mula Enero hanggang Marso lamang ng taong ito. Ang Bulacan ang may pinakamataas na kaso ng HIV/AIDS sa buong Central Luzon.

Talagang nakakabahala ang pataas na kaso ng HIV/AIDS sa bansa lalo na at pabata nang pabata ang nabibiktima ng sakit na ito. Ito ang dahilan kung bakit ipinasa natin sa 17th Congress at ngayon ay batas na ang Republic Act 1166 o mas kilala bilang “Philippine HIV and AIDS Policy Law.”

Bilang pangunahing may-akda at co-sponsor ng batas na ito, mayroon na tayo ngayong isang modernong polisiya na pipigil sa patuloy na pagtaas ng insidente ng HIV at AIDS sa Pilipinas. Ang Philippine HIV and AIDS Policy Law ay isang human rights-based approach sa pagtalakay at pagresolba ng mga kaso ng HIV at AIDS sa ating bansa. Inabot tayo ng humigit-kumulang sampung taon bago nakapagpasa ng panibagong batas upang magkaroon ng komprehensibong polisiya para sa HIV-AIDS sa Pilipinas.

Ang Philippine HIV and AIDS Policy Law ay nagbibigay ng pag-asa para sa kinabukasan ng mga susunod pang mga henerasyon. Bilang nag-iisang bansa sa Southeast Asia na patuloy na pataas ang kaso ng nabibiktima ng sakit na ito, ang bagong batas ay magbibigay sa kabataang Pilipino ng tama at modernong impormasyon, kasama na ang pagpapahalaga sa kalusugan, at ito ang tinatayang magpoprotekta sa kanila laban sa pagkakaroon nito.

Ang batas na ito ang magiging kaagapay ng ating mga kababayang may HIV/AIDS at ito rin ang tutulong sa ating mga health professionals upang masugpo ang pagdami ng kaso ng sakit na ito.

Upang mapigil ang pagdami ng kaso ng HIV/AIDS, kailangan ang sapat na tulong medikal para sa ating mga kababayang maysakit, pati na rin ang tamang impormasyon upang hindi lang ma-e­ducate ang mga kababa­yan natin kung hindi upang matuldukan na rin ang diskriminasyon sa mga pasyente at makapamuhay sila ng payapa at may dignidad.

Sa mga nagnanais na magpadala ng katanungang pangkalusugan at pangkababaihan kay Senator Risa Hontiveros, sumulat lamang sa itanong­kayrisa@gmail.com.