Hirit sa Meralco: Serbisyo iprayoridad kesa tubo

Kinalampag ng Murang Kuryente, energy consumer advocacy group ang Manila Electric Company (Meralco) na itigil na ang pagtulak sa pitong maanomalyang power supply agreement (PSA) at magbigay ng malinis at abot-kayang enerhiya sa franchise area.

Ang panawagan ay ginawa ng grupo sa annual stockholder’s meeting ng Meralco sa Meralco Theater nitong Martes, Mayo 28, 2019.

“As part-owners of the company, stockholders have the power to force change, if only they would want to. Meralco can be a leader in providing affordable and clean electricity u­sing renewable energy source if it is ordered to do so in this mee­ting,” pahayag ni Gerry Arances, Murang Kur­yente spokesperson.

Binira kamakailan ng Supreme Court ang mga maanomal­yang PSA subalit na­ngangamba ang Murang Kuryente na ang Meralco at iba pang power company ay balewalain ang desisyon.

Hinimok din ni Arances ang mga shareholder ng Meralco na ikunsidera ang kapa­kanan ng mga apektado ng mga coal-fired po­wer plant ng Meralco at mga consumer sa pagdedesisyon.