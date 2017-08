Hirit ni Duterte na ‘appoinment’ ng Bgy off’ls tinabla ng Kamara

Hindi mangyayari ang kahilingan ni Pangulong Rodrigo Duterte na mag-appoint ng mga barangay officials kapag naipagpaliban ang Barangay at Sangguniang Kabataan (SK) elections sa Oktubre.

Nagkaisa sa caucus ang mga mambabatas na ipagliban ang eleksyon hanggang Mayo 2018 at mananatili sa pwesto ang mga incumbent barangay officials.

“What was decided in the caucus was the postponement of the elections to May 2018 and the holdover of the current officials,” ani CIBAC Party-List Rep. Sherwin Tugna, chairman ng House committee on suffrage and electoral reform.

Sinabi naman ni Ako Bicol party-list Rep. Alfredo Garbin Jr., na sumunod ang mga Kongresista sa demokratikong proseso na dapat ay elected officials ang mamumuno sa barangay.

“Once again the House Rep uphold the power of the people to elect their own leaders Under a establish democratic rule,” ani Garbin.

Kinumpirma naman ni Navotas City Rep. Toby Tiangco na overwhelming ang boto ng mga pabor na ipagpaliban ang eleksyon at mangilan-ngilan lamang ang gustong ituloy ang halalan sa Oktubre 2017.