Hirit ng VACC na armasan ang mga sibilyan, binutata

Tinutulan ng ilang kongresista ang mungkahi ng Volunteers Against Crime and Corruption (VACC) na armasan ang mga sibilyan kasunod ng pagbaklas ng Oplan Tokhang at Oplan Double Barrel ng Philippine National Police (PNP).

Sa ganitong diskarte ay maaayudahan diumano ang pamahalaan upang masugpo ang pagkalat ng ilagal na droga, ayon kay VACC Chairman Dante Jimenez.

Maagap naman na sinalungat ni Muntinlupa City Rep. Ruffy Biazon ang nasabing suhestiyon.

“There is no compelling reason for a new policy on firearms ownership and possession on top of what is being enforced now. The shift on who is the lead agency in anti-drug campaign is not a basis to call for the arming of civilians,” paliwanag ni Biazon.

Kapag nangyari aniya ito ay titindi lamang ang karahasan sa mga lansangan at posibleng isilang ang “gun culture’ sa bansa na lalo lamang makadagdag ng kunsumisyon sa law enforcement agencies.

“There is no rampant use of guns against ordinary citizens by those in the drug trade so there’s no reason to call for arming the civilians.As far as anti-criminality is concerned, the PNP has the mandate and duty to address crimes no matter what kind it is…and the shift in the policy as to who will take the lead in the anti-drug campaign has no effect on the PNP mandate and duty,” paghahayag pa ni Biazon.

Ganito rin ang pananaw ni Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers.

Hindi aniya solusyon ang pag-aarmas ng mga sibilyan para malabanan ang kalakaran ng iligal na droga sa bansa.

“Oo hindi ako sang-ayon sa ganung panukala kasi hindi magkakaroon ng kapayapaan ang bansa kung tayo lahat ay may armas,” komento ni Barbers.